Roland Garros 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este sábado continúa la actividad en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, y a la vez se clausura el cuadro femenino cuando se conozca a la nueva campeona, tras la disputa de la final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Star+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión por intermedio de alguna de las señales de ESPN.

Este viernes se disputaron las semifinales masculinas entre Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz y Casper Ruud vs. Alexander Zverev, pero no hubo partidos del main draw femenino. Esto es debido a que la definición se llevará a cabo este sábado, entre Iga Swiatek (N°1 del ranking WTA) y Jasmine Paolini (15°).

La italiana Jasmine Paolini, de 28 años, es la sorpresiva finalista de Roland Garros 2024 EMMANUEL DUNAND - AFP

La primera en acceder a la definición fue la polaca, quien eliminó sin inconvenientes a la estadounidense Cori Gauff (3°) por 6-2 y 6-4. Luego, la italiana derrotó a la gran revelación del certamen, la rusa Mirra Andreeva (38°, de apenas 17 años y verduga de la N°2 del mundo, Aryna Sabalenka, en cuartos de final), por 6-3 y 6-1.

La gran favorita y la novata para este tipo de partidos se enfrentarán desde las 9.30 de la Argentina. El domingo, en tanto, se definirá la Copa de los Mosqueteros, con la final masculina.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Iga Swiatek ganó Roland Garros en 2020, 2022 y 2023: quiere su cuarta corona, este sábado EMMANUEL DUNAND - AFP

Cómo ver online Roland Garros 2024

Todos los partidos del Roland Garros 2024 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Star+ (este sábado también se conocen campeones de dobles y de tenis adaptado), que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, en sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Tabla de campeones de Roland Garros

Rama masculina

El Grand Slam francés masculino tiene como máximo campeón a Rafael Nadal. El español batió todas las marcas con sus 14 coronaciones: la primera la consiguió en 2005 y la última, en 2022. Entre medio celebró en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo sigue el galo Max Décugis, con ocho, y el sueco Bjorn Borg, con seis.

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - Ocho

Björn Borg (Suecia) - Seis

Henri Cochet (Francia) - Cinco

André Vacherot (Francia) y Paul Aymé (Francia) - Cuatro cada uno.

El máximo ganador de Roland Garros se fue en primera ronda tras caer ante Alexander Zverev EMMANUEL DUNAND - AFP

Rama femenina

En la rama femenina, la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete títulos conseguidos en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.

Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos

Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis cada una

Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco cada una

Helen Wills-Moody (Estados Unidos) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro cada una

Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia), Serena Williams (Estados Unidos) e Iga Swiatek (Polonia) - Tres cada una

