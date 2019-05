Roland Garros: cómo es un día en ese torneo en el que todos quieren estar

José Luis Domínguez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 10:09

PARIS - Es conveniente ir temprano. A las 10.30, media hora antes del comienzo de los partidos, las tribunas de las canchas secundarias ya están casi llenas. No sucede lo mismo con los grandes escenarios, como el court central Philippe Chatrier o el estadio Suzanne Lenglen, con butacas numeradas, y que obviamente, por recibir a las figuras mayores, tienen entradas (y precios) especiales. Esto no es una temática propia de Roland Garros , desde ya, sino que lo mismo sucede en el Australian Open, en Wimbledon y en el US Open. Coinciden en muchas cosas los cuatro Grand Slams, pero a la vez cada uno tiene su sello, su estilo, sus características distintivas.

El publico en las gradas del estadio Fuente: Reuters - Crédito: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Rafa Nadal, prepara su saque Fuente: Reuters - Crédito: Kai Pfaffenbach

Tips para ir a Roland Garros

Entre esas similitudes está la de observar el torneo como un hecho social. París es una metrópoli inmensa que alberga miles de espectáculos y acontecimientos de primerísimo nivel en cada año, y Roland Garros actúa como un show de dos semanas de alta concurrencia: en 2018 acudieron 480.500 espectadores. El tenis es un deporte muy popular en Francia. Y el torneo le genera a París un movimiento económico anual de 228 millones de euros en productos y servicios, además de 4700 puestos de empleo por temporada. Por eso, entre otras razones, el municipio de la capital francesa hizo todo lo posible para que Roland Garros continuara jugándose aquí, a pesar de que en 2011 estuvo muy cerca de mudarse a Versalles, a un predio mucho más amplio, pero al mismo tiempo más distante de París, unos 21 kilómetros hacia el sudoeste.

Las sombrillas de Roland Garros Fuente: AP - Crédito: Pavel Golovkin

El publico llega a las gradas de la cancha principal Fuente: AP - Crédito: Cristophe Ena

Para llegar al Stade Roland Garros, una de las combinaciones más populares es el Metro. Las líneas 9 y 10 acercan al espectador a las estaciones Michel-Ange Auteuil y Michel-Ange Molitor. Luego, hay que caminar casi un kilómetro en dirección oeste; a la izquierda asoma el elegante Parc-des-Princes, el hogar del París Saint-Germain, ubicado a pocas cuadras. En colectivo se puede llegar con el 32, el 52, el 72 y el 123, que literalmente llega hasta la puerta, pero con menos frecuencias que el Metro.

El publico disfruta de las pantallas fuera del estadio Fuente: AFP - Crédito: Anne-Christine POUJOULAT

Una multitud por los pasillos

Otra de las razones para llegar con buen tiempo de anticipación es que hay pocos accesos (se puede entrar por la Porte d'Auteuil, la Avenue Gordon Bennett y la Porte Molitor) y se debe atravesar un fuerte dispositivo de seguridad: hay una primera revisión a unos 300 metros de las puertas principales, y otra bastante más rigurosa en el ingreso principal, con cacheo incluido y detector de metales en algunos casos.

La cancha principal de Roland Garros Fuente: Reuters - Crédito: Kai Pfaffenbach

Roger Federer prepara su saque Fuente: Reuters - Crédito: Christian Hartmann

Las entradas individuales en los primeros días van desde los 35 euros para el acceso a las canchas secundarias hasta los 180 euros para una platea oro en el court Chatrier; un palco para cualquiera de las finales de singles asciende a los 1475 euros, cifra que obviamente se multiplica varias veces en la reventa. Luego, si a veces se ven asientos vacíos, no es que no se hayan vendido: muchas veces, esas butacas han quedado incluidas dentro de los paquetes VIP y los convenios con sponsors, que eligen qué partidos quieren ver; algunos prefieren pasar parte del tiempo en el VIP o en algunos de los restaurantes. Otro factor a tener en cuenta: "En estos días, a la gente le cuesta quedarse seis u ocho horas en su asiento", reconoce el director del torneo, Guy Forget.

Los pies de Benoit Paire durante su servicio ante Pierre-Hugues Herbert Fuente: AFP - Crédito: Philippe LOPEZ

La holandesa Kiki Bertens saca ante Viktoria Kuzmova Fuente: Reuters - Crédito: Kai Pfaffenbach

Aun cuando la Federación Francesa de Tenis (FFT), dueña del torneo, ha realizado una inversión millonaria en la renovación del predio, los pasillos no alcanzan para descomprimir la importante afluencia del público, por eso hay momentos en los que las calles internas de Roland Garros están abarrotadas de gente que quiere ir de una cancha a la otra, o bien transita por los puestos de comida o las boutiques diseminadas por todo el predio, donde se venden los souvenires del torneo.

La pizarra cono las clasificaciones del torneo Fuente: AFP - Crédito: Anne-Christine POUJOULAT

El renovado Chatrier

El merchandising le genera millonarias ganancias a Roland Garros. ¿Lo más buscado? Los modelos de toallas que utilizan los jugadores, que se venden a 45 euros, y las playeras (75 euros); el tradicional paraguas con el logo del torneo (65 euros) y las pelotas inflables, de 22 (tamaño mediano) y 32 euros (la maxiball). Para los presupuestos acotados, lo más barato son las muñequeras, los tubos de pelotas, los pins y los llaveros (8 y 9 euros). Una campera deportiva de la línea del torneo se vende a 90 euros, y el lugar destacado de la galería lo ocupan una inmensa valija de color terracota, de 400 euros, y un bolso azul de cuero Roland Garros de 390 euros.

El taller de encordados de Roland Garros Fuente: AFP - Crédito: Anne-Christine POUJOULAT

El suizo Stanislas Wawrinka, firma autografos en Roland Garros Fuente: AFP - Crédito: Anne-Christine POUJOULAT

Más allá de la cantidad de canchas, los courts secundarios no tienen la capacidad suficiente para recibir a buena parte de la concurrencia, por eso muchas veces puede apreciarse que los encuentros programados en escenarios alejados, incluso sin tenistas reconocidos por el público, cuentan con las tribunas repletas de principio a fin: nadie quiere quedarse sin ver aunque sea un rato de tenis. Los que no quieren hacer las largas colas para entrar en los courts tienen la opción de acomodarse en las reposeras ubicadas en La Terrasse detrás del estadio Chatrier; aun con el bullicio generalizado, más de uno se echa y cierra los ojos después de la hora del almuerzo. Otra de las nuevas atracciones es The Wall, un extenso muro de color polvo de ladrillo, con el logo del torneo, ideal para los amantes de las selfies, que encuentran allí el sector para tomarse la icónica foto de recuerdo de su paso por Roland Garros.

Roger Federer en la cancha principal del torneo Fuente: Reuters - Crédito: Kai Pfaffenbach

Las pantallas que muestran el partido principal de la jornada Fuente: AFP - Crédito: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

El nuevo estadio Simonne Mathieu

Desde este año, el abierto francés cuenta con el flamante estadio Simonne Mathieu, al que se llega por el pasillo (Alleé) des Serres. Vistoso y con formato de hibernadero, tiene capacidad para 5.000 espectadores y está ubicado dentro del jardín botánico de Serres d'Auteuil, en el predio vecino, luego de años de gestiones con el municipio de París y protestas de las ONG ecologistas. Para evitar el impacto ambiental, se buscó acondicionar el estadio en un espacio que no afectara a las plantas, con especies traídas desde cuatro continentes.

El estilo de Roger Federer sobre el polvo de ladrillo de RG Crédito: Judith White/DPA

Un miembro del torneo llena el cuadro de la clasificación Fuente: AP - Crédito: Peter Dejong)

La oferta de comida es variada y abundan los puestos a lo largo del complejo, aunque eso no evita que también se formen largas filas, sobre todo al finalizar un partido importante. Una vez que concluyan las obras de remodelación, la idea de los organizadores para descomprimir es llevar más restaurantes y bares a los pisos del Chatrier, con la idea de aumentar la oferta alimenticia. Una idea que también se vincula con lo que viene: además de almorzar, también se podrá cenar en Roland Garros: eso será a partir de 2021, con el comienzo de las sesiones nocturnas en el court principal. Los precios son módicos: se puede comprar una ensalada, un pancho o un sándwich de jamón y queso (jambon & fromage) más una bebida por 10 euros; el agua es lo más barato (3 euros). Los crépes dulces y gaufres (waffles), a 4,50 euros, tienen bastante éxito por la tarde, al igual que un expreso de la cafetería italiana auspiciante.

La rusa Ekaterina Alexandrova le muestra un pique al juez Fuente: AFP - Crédito: Philippe LOPEZ

Victoria Azarenka prepara su golpe Fuente: Reuters - Crédito: Benoit Tessier

Le Village, ubicado detrás de la cancha 1, es el espacio dedicado a los sponsors; se trata de un sector VIP con carpas y locales. Los más exclusivos, claro, son los del banco y la empresa automotriz que actúan como auspiciantes principales del torneo. La actividad empieza temprano, casi dos horas antes del comienzo de los partidos, y termina con las últimas luces del día. Si bien la primavera a veces es remolona -en los primeros tres días la temperatura apenas si rozó los 20 grados-, anochece cerca de las 21.30, y eso permite que los encuentros se jueguen hasta la caída del sol. De la mañana a la noche, Roland Garros ofrece múltiples atracciones para el espectador ávido de tenis.

Dominic Thiem devuelve el golpe de Alexander Bublik, Fuente: AP - Crédito: Pavel Golovkin

Los encargados de cancha, peinan el polvo de ladrillo en los descansos Fuente: Reuters - Crédito: Christian Hartmann