Sorpresa en el Masters de Turín: Carlos Alcaraz, errático y sin energía, cayó frente a Casper Ruud

Errático. Sin energía. Con escasa lucidez. Apagado. Así se observó al español Carlos Alcaraz, el número 3 del ranking, durante su opaco debut en el torneo de Maestros, el ATP Finals de Turín. El noruego Casper Ruud, N° 7, con sólo dos triunfos en sus últimos diez partidos en el circuito, dio la sorpresa al triunfar por 6-1 y 7-5, en una hora y 25 minutos, por el Grupo John Newcombe (que completan el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev; juegan hoy a las 16.30 de nuestro país).

Ruud, un tenista de andar regular que se potencia sobre polvo de ladrillo (superficie en la que tiene un 73,6% de efectividad y once títulos), esta vez se destacó sobre el piso duro y bajo el techo del estadio Inalpi Arena, en el norte italiano. Alcaraz, participando por segunda vez en el ATP Finals (en 2022 se bajó por una lesión y en 2023 perdió en las semifinales con Novak Djokovic), estuvo lejos de su versión conocida. Tampoco logró fortalecerse ante los antecedentes: había celebrado las cuatro veces que se había enfrentado con Ruud. Carlitos, incluso, falló en los drops, el recurso que suele darle alegrías.

Alcaraz mostró muchos errores ante Ruud en Turín MARCO BERTORELLO - AFP

Campeón del ATP de Buenos Aires en 2020 y 2022, Ruud está jugando las ATP Finals por tercera vez: alcanzó las semifinales de 2021 (perdió ante el ruso Daniil Medvedev) y la final de 2022 (cayó contra Djokovic). Frente a Alcaraz, durante el primer set, lució casi sin errores y se adueñó del parcial en 35 minutos. Comenzó muy bien el segundo set, se adelantó 5-2 y hasta se mantuvo enfocado en la reacción de Alcaraz. Para Ruud, que es entrenado por su padre Christian Ruud (39° de singles en 1995), significa su primer éxito ante un rival del top 3 sobre superficie dura (estaba 0-3 en la estadística); sus únicos triunfos frente a los mejores tres jugadores del mundo había sido en polvo de ladrillo.

Tras el encuentro, Ruud reveló que Alcaraz había estado enfermo. “Todos hemos visto a Carlos jugar mejor... pero aproveché mis oportunidades. Sabía que estaba resfriado. Físicamente no estaba al cien por cien y yo lo sabía. No es fácil porque a veces te estresas, pero pude mantener la calma”, expresó el jugador escandinavo de 25 años. Y añadió: “Esta parte de la temporada no suele ser buena para mí, pero con suerte he guardado algunas victorias para esta semana y he empezado bien”.

La celebración de Casper Ruud en Turín MARCO BERTORELLO - AFP

Habrá que ver cómo se recupera Alcaraz, el pupilo de Juan Carlos “Mosquito” Ferrero, que se mostró preocupado durante el partido. El murciano de 21 años aspira a ser el tercer campeón español en la historia del torneo de Maestros después de Manuel Orantes en Houston 1976 y Alex Corretja en Hanover 1998. El año pasado, precisamente, también comenzó perdiendo en el grupo (frente a Zverev), pero después ganó los dos partidos de la zona (contra Rublev y Zverev) y avanzó a las semifinales. Este miércoles, ante el perdedor del partido entre Zverev y Rublev, deberá mostrar una fuerte reacción si pretende pasar a las semifinales una vez más.

Lo mejor de Alcaraz-Ruud

