Tenis en Punta del Este: otra victoria del ascendente Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo dio otro paso adelante en Punta del Este

29 de enero de 2020 • 21:20

Cuatro argentinos avanzaron este miércoles a los octavos de final del Punta Open, que se realiza en el tradicional Cantegril de la ciudad esteña. Francisco Cerúndolo, Hernán Casanova, Renzo Olivo y Genaro Olivieri se clasificaron a los octavos de final del Challenger que se realiza en Punta del Este, con fuerte participación de los jugadores de nuestro país.

Cerúndolo se mostró muy sólido durante todo el encuentro para ganarle por 6-3 y 6-3 al ascendente brasileño Orlando Luz, en otra buena actuación del joven porteño, que está 228° del ranking y participará próximamente de los dos torneos ATP que se jugarán en nuestro país, en Córdoba y en Buenos Aires.

"Fue un gran partido, de principio a fin. Nos conocemos mucho de juveniles. Y creo que el resultado refleja lo que ocurrió en la cancha. Me sentí bien, conforme con mi rendimiento y porque vengo mejorando día a día. Tener dos ATP por delante me motiva, pero primero tengo que dedicarme a este torneo", dijo Cerúndolo tras la victoria.

Además, Hernán Casanova, 376° del mundo, obtuvo en la tarde su mejor victoria en las últimas 2 temporadas, al vencer al brasileño Thiago Seyboth Wild (205° ATP) por 6-4, 1-6 y 6-1. "Esto me da confianza. Hace poco cambié de raqueta y hacer octavos de final después de tanto tiempo en un Challenger me sirve para saber donde estoy parado", dijo el porteño de 25 años que vuelve a esa instancias en este tipo de torneos después de dos años (Santiago de Chile, en febrero de 2018). Su próximo adversario será el eslovaco Andrej Martin.

El rosarino Olivo se recuperó de una desventaja inicial de 3-5 ante el español Mario Vilella Martínez y lo venció, jugando muy bien el segundo parcial, por 7-5 y 6-1. "Las condiciones no estaban fáciles, me costó al principio porque me costó adaptarme, pero después me pude soltar y aprovechar las oportunidades", destacó Olivo..

En duelo de argentinos, Genaro Olivieri superó a Facundo Mena, 14° preclasificado, por 6-3 y 6-4. En cambio, Gonzalo Villanueva se despidió con una caída por 6-0 y 6-3 frente al italiano Marco Cecchinato, máximo favorito del torneo y que en pocos días tratará de defender su título en el Argentina Open. Cecchinato será el próximo rival de Renzo Olivo, en uno de los cotejos destacados del jueves en Punta del Este, en una jornada en la que Facundo Bagnis se medirá con el uruguayo Martín Cuevas, y Federico Coria se enfrentará con el brasileño Guilherme Clezar.