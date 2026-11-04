Tomás Etcheverry derrotó por primera vez a un top 10 y jugará ante la sorpresa del Masters 1000 de París

En París, sobre el cierre de una larga temporada, el argentino Tomás Martín Etcheverry logró un objetivo inédito en su carrera: vencer a un top 10. Lo consiguió en su vigesimoprimer intento. Y fue por la segunda ronda del Masters 1000 francés, sobre superficie dura y bajo techo, ante el australiano Alex De Miñaur, 9° del mundo y octavo preclasificado, por 7-6 (7-2) y 6-3, en una hora y 59 minutos.

“Fue un partido durísimo. Por detalles se definió, por una o dos bolas. Hay que seguir enfocado siempre ante estos rivales. Jugué bien de todos lados, saqué muy bien. Me encanta jugar en París, es una de mis ciudades favoritas”, apuntó Etcheverry, en ESPN, en La Défense Arena, el escenario del torneo parisino desde 2025 (ya no se juega en Bercy). El platense encaró el match con coraje y optimismo: de hecho, en el primer set, estuvo 3-1 abajo y levantó dos set points. Anotó cuatro aces, no cometió dobles faltas, logró el 76% de primeros servicios, ganando el 71% de puntos con el primer saque y el 55% con el segundo.

La emoción de Etcheverry

El tenista bonaerense de 27 años se afianza como el segundo jugador nacional en la clasificación mundial, ascendiendo hasta el número 29 del ranking en vivo, a cuatro posiciones de la más destacada de su carrera (25°). La victoria de Tommy, asimismo, fue un cimbronazo para De Miñaur, porque el jugador aussie está buscando clasificarse para el torneo de Maestros, en Turín. Al caer, dejó escapar su última opción de ubicarse en una posición privilegiada para ascender hasta el N° 8 de la Carrera al ATP Finals. Pero así el español Rafael Jódar conserva la distancia frente ante al australiano.

Una vez que concluyó su partido, Etcheverry y su equipo empezaron a pensar en e potencial rival de este jueves, por la tercera ronda: el legendario Novak Djokovic (actualmente 11° del tour, de 39 años) o el australiano Rinky Hijikata (83°). Nole, que encaró el torneo sabiendo que, al menos, debía llegar a las semifinales para tener opciones de ir al Masters, trastabilló antes de tiempo. Perdió por 2-6, 6-3 y 6-3.

Así, el australiano se convirtió en el jugador de menor ranking en batir al balcánico este año. Siete veces campeón en París, Djokovic registró una estadística negativa: por primera vez desde 2005 no alcanzó los cuartos de final de ningún Masters 1000.

Las ATP Finals podrían tener a cuatro debutantes. Ya están clasificados el alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz, el estadounidense Ben Shelton, el ruso Daniil Medvedev y los debutantes Arthur Fils (Francia) y Flavio Cobolli (Italia). Entre los cuatro que buscan los dos lugares restantes únicamente el estadounidense Taylor Fritz jugó el certamen.

Rinky Hijikata dio la sorpresa y batió a Novak Djokovic en París DIMITAR DILKOFF - AFP

Entonces, más allá de la frustración del público del tenis por Djokovic, Hijikata será el rival de Etcheverry. El historial entre ambos está 1-0 en favor del argentino, que se impuso en 2025, en los 8vos de final de Hangzhou.

Novak Djokovic cayó ante Rinky Hijikata en París Teresa Suarez - AP

“Estadísticamente, Novak es el mejor jugador de todos los tiempos. Prácticamente no hay nada que no haya logrado en este deporte”, había dicho Hijikata antes del partido, admirando a su rival. Proveniente de la clasificación, el jugador de 25 años, nacido en Sydney, conquistó uno de los partidos más valiosos de su carrera.