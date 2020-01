Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2020 • 10:46

En los últimos días de enero de 2017, su gran triunfo ante Rafael Nadal regaló un momento emotivo en los pasillos del Melbourne Park: las cámaras captaron un cariñoso encuentro con Mirka, su mujer. Pero pocas imágenes se viralizaron tanto como las del año pasado. Reconocido en todos los ámbitos y campeón defensor en Australia, un encargado de seguridad no lo dejó pasar al vestuario porque no llevaba la acreditación. Y como no hay dos sin tres, Roger Federer volvió a ser protagonista este año de un video captado por las cámaras de los pasillos: se puso a jugar a las escondidas y "atacó " a Daniel Troxler, su fisioterapeuta. A sus 38 años, "El Niño" Roger se divierte en la previa del primer Grand Slam del año.

Los virales de Federer en Australia

Federer, que está buscando su tercer título en cuatro años en el Abierto de Australia, se divirtió en la antesala del torneo molestando a parte de su equipo (entrenador, preparador físico y fisioterapeuta), y tanto las cuentas de la ATP como del Australian Open no dudaron en difundir las imágenes. El suizo debuta este lunes (la noche del domingo en la Argentina) contra el estadounuidense Steve Johnson (81° del mundo). Johnson viene de alcanzar los cuartos de final en Canberra.