US Open 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este jueves continúa el US Open 2024, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, con los últimos partidos de la segunda ronda de los torneos femenino y masculino. Cada jornada en Flushing Meadows, Estados Unidos, comienza a las 12 (hora argentina) y los duelos se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3. Ambos canales se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en la plataforma digital Disney+ también se pueden ver los encuentros.

En el certamen de varones sobresale la presentación de Jannik Sinner ante el local Alex Michelsen en el estadio Arthur Ashe desde las 13 (hora argentina). En el mismo recinto, pero desde no antes de las 22, Carlos Alcaraz, ganador de Roland Garros y Wimbledon esta temporada, choca con el neerlandés Botic van De Zandschulp. En el Louis Armnstrong se destaca la presencia del ruso Daniil Medvedev vs. el húngaro Fabián Marozsan a las 20.

También salen a escena dos de los tres argentinos que siguen en el certamen -el otro es Tomás Etcheverry que está en la tercera ronda porque el miércoles le ganó a Francisco Cerúndolo un maratónico partido-. Ambos juegan en el court número 5: desde no antes de las 17 lo hace Facundo Díaz Acosta contra el británico Jack Draper mientras que, a continuación, Mariano Navone enfrenta al también inglés Daniel Evans.

El cuadro masculino del US Open 2024

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2024 US Open

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2024 US Open

En el campeonato de mujeres sale a escena la polaca Iga Swiatek. La N° 1 del ranking mundial de la WTA se presenta luego de Sinner (no antes de las 15 en el Arthur Ashe) ante la japonesa Ena Shibahara. En el mismo estadio, desde las 20 y antes de Alcaraz, Naomi Osaka juega vs. la checa Karolina Muchova. En el Louis Armstrong se presentan desde no antes de las 14 la italiana Jenna Paolini (5ª) ante la checa Karolina Pliskova y la norteamericana Jessica Pegula (6ª) contra su compatriota Sofia Kenin. En el estadio 17, en tanto, la kazaja Elena Rybakina (4ª) va contra la francesa Jessika Ponchet.

En el cuadro principal del campeonato femenino ya no hay tenistas argentinas porque Nadia Podoroska perdió con Diana Shnaider por 6-0 y 6-1; la joven marplatense Solana Sierra cedió ante la alemana Tatjana Maria por 6-2 y 6-3; y Lourdes Carlé batalló frente a la la ucraniana Elina Svitolina (27ª) pero cayó por 3-6, 6-3 y 6-4.

El cuadro femenino del US Open 2024

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2024 US Open

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2024 US Open

