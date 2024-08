US Open: Diego Schwartzman y Solana Sierra superaron la clasificación y habrá 12 argentinos en el cuadro principal

Escuchar

Dos tenistas argentinos con expectativas diferentes atravesaron la rigurosa clasificación del US Open y estarán en el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada, uniéndose a los 10 que ya tenían su lugar asegurado. Uno, Diego Schwartzman, tendrá la posibilidad de jugarlo por última vez en su trayectoria y la otra, Solana Sierra, concretó una impresionante remontada este jueves para acceder al primer major de su vida, a los 20 años.

El Peque, que fue Top 10 en 2020 y hoy está 247° en el ranking, venció por 6-4 y 6-4 al lituano Vilius Gaubas (188°) y completó su recorrido por la qualy sin ceder sets. Así, cumplió el primer objetivo, el de estar desde el lunes en el complejo neoyorkino para disfrutar de su despedida del Abierto de Estados Unidos, ya que anunció su retiro para el próximo verano en el ATP de Buenos Aires.

La felicidad de Diego Schwartzman, que volverá a estar en el cuadro principal de un Grand Slam luego de un año; atravesó la clasificación del US Open. Gentileza Dino García

Con 32 años cumplidos la semana pasada, el jugador porteño acumula cuatro títulos en el circuito, cayó en otras 10 finales, y en el US Open, que disputó once veces, registra dos llegadas hasta los cuartos de final como mejores resultados, en 2017 y 2019. En esta semana se lo vio con buen juego, feliz, lejos de la frustración que le producían los repetidos malos resultados y sentir que ya no disfrutaba de viajar y jugar como antes. Pero ahí está, listo para dar pelea en Flushing Meadows.

Welcome back to the main draw, Diego! 🇦🇷 pic.twitter.com/KgaM7hL8LB — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024

Es para Schwartzman, además, el regreso al cuadro principal de un Grand Slam luego de un año. Precisamente fue en Nueva York donde jugó uno de los cuatro grandes por última vez, en 2023; aquella vez quedó eliminado en la primera ronda. Esta vez necesitó atravesar la clasificación y lo celebró con firmeza en el juego, muy buenos golpes, algunos lujos y un festejo especial, acompañado de una ovación en la cancha 17, la misma en la que el miércoles dejó en el camino a su compatriota Thiago Tirante (95°), que llegaba como el máximo favorito de la qualy.

Diego en fuego 🔥 pic.twitter.com/ZzQiYw2yL2 — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024

Lo de Solana (159° de la WTA) tuvo sabor a hazaña. Por eso tanta emoción tras la definición, tomándose el rostro, arrodillada sobre el cemento de la cancha 5 luego de llevarse el tercer set por 6-1. Y es que la marplatense estaba con un pie y medio fuera del torneo: perdía por 1-6 y 0-4 con la local Usué Maitane Arconada (837°) y sus sueños de jugar su primer Grand Slam parecían esfumarse. Pero construyó una recuperación fantástica, se llevó el segundo parcial por 7-6 (7-4) y fue contundente en el último set.

Solana Sierra se clasificó por primera vez al cuadro principal del US Open y recibió un reconocimiento de Stacy Allaster, CEO del Abierto, y Brian Hainline, el presidente de la USTA; la marplatense jugará su primer Grand Slam. Gentileza Dino García

Para Sierra hubo otro premio: la pelota con la que se jugó el último punto. Stacy Allaster, CEO del US Open, y Brian Hainline, el presidente de la USTA, se la entregaron en una ceremonia a pasos de la red, junto a un cuadro con una foto golpeando desde el fondo de la cancha. Al cabo de 2 horas y 20 minutos cerró su paso exitoso por la clasificación y obtuvo ese reconocimiento por su ingreso al cuadro principal por primera vez.

¡¡¡SOLANA ENTRÓ AL MAIN DRAW DEL US OPEN!!!🙌🏻



IMPRESIONANTE remontada de @sierra_solana en la ronda final de la qualy: La marplatense venía 1-6, 0-4, pero con mucho corazón lo terminó ganando en tres sets (1-6, 7-6, 6-1).



¡Será su debut en un cuadro principal de Grand Slam! pic.twitter.com/UkRBwJ8yMT — Cancha Central | WTA (@_canchacentral) August 22, 2024

Finalista junior de Roland Garros 2022, Solana había disputado también la instancia previa del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon en la actual temporada, pero no logró ganar más de dos partidos consecutivos. Sí lo consiguió ahora en Nueva York, dejando en el camino con tenacidad a la rusa Ekaterina Makarova (6-4 y 6-3), la alemana Alla Siedel (3-6, 7-5 y 6-2) y a Usué Maitane Arconada, nacida en Argentina y nacionalizada estadounidense.

Solana Sierra remontó un 1-6 y 0-4, ganó en tres sets y se clasificó por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam; se dejó caer sobre el cemento llevada por la emoción al final del partido de este jueves. Gentileza Dino García

Tanto ella como el Peque esperan ahora conocer cuál será el rival en el debut a comienzos de la semana próxima, lo que se sabrá una vez que concluyan todos los encuentros de la qualy. En cambio, como ya se realizó el sorteo, los otros 10 compatriotas sí ya saben qué adversarios tendrán enfrente entre lunes y martes.

Sierra será la tercera argentina en esta edición para el singles femenino. Se unió a Nadia Podoroska (67°), que se medirá con la rusa Diana Shnaider (18a preclasificada), y Lourdes Carlé (86°) se encontrará con la ucraniana Elina Svitolina, 27a favorita. Es la primera vez en casi dos décadas, desde 2005, que habrá tres jugadoras de nuestro país en el cuadro principal del certamen neoyorkino.

Solana Sierra estará por primera vez en el US Open y se lleva unos recuerdos de su épica remontada en el último partido de clasificación. Gentileza Dino García

En el individual masculino, Sebastián Báez (21°) debutará con el ítalo-argentino Luciano Darderi (38°); Francisco Cerúndolo (29°) tendrá un desafío frente al austríaco Sebastian Ofner (55°); Tomás Etcheverry (34°) hará lo propio ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (50°); Mariano Navone (37°) tendrá su primer partido en un US Open y será contra el alemán Daniel Altmaier (89°); Facundo Díaz Acosta (62°) se medirá con el francés Hugo Gaston (61°); Federico Coria (78°) será el rival del portugués Nuno Borges (35°) y a Camilo Ugo Carabelli (93°) le tocó un durísimo adversario, el estadounidense Taylor Fritz (12°).

