US Open: el Super Saturday de 12 horas seguidas de acción, almuerzo entre amigas-archirrivales y los cracks que no se hablaban

NUEVA YORK.- A lo largo de sus 143 años de historia, el US Open ha producido partidos memorables e historias convincentes.

Estuvo la victoria en semifinales en cinco sets de Manuel Orantes sobre Guillermo Vilas en 1975 en un partido nocturno en el que Orantes salvó cinco puntos de partido (estaba dos sets a uno abajo y 0-5 y 0-40 en el cuarto; ganó 6-4 en el quinto) y luego regresó horas más tarde para vencer a Jimmy Connors por el título. En ese entonces, en el West Side, de Forest Hills, sobre clay verde, la arcilla en la que se jugaba en Estados Unidos y que era parecida al polvo de ladrillo tradicional.

Hubo una final en 1995 entre Steffi Graf y Monica Seles que Seles perdió en tres sets después de una pausa de más de dos años tras un ataque con puñaladas en Hamburgo por parte de un fanático desquiciado de Graf. Y luego estuvo el partido de cuartos de final entre Pete Sampras y Andre Agassi en 2001 , donde Sampras se impuso en cuatro tie-breaks después de la medianoche: 6–7 (7/9), 7–6 (7/2), 7–6 (7/2) y 7-6 (7/5).

Ivan Lendl, oriundo de la vieja Checoslovaquia y luego ciudadano estadounidense, fue finalista en ese US Open tras vencer en cinco sets al australiano Pat Cash Walter Iooss Jr. - Sports Illustrated

También hubo los cuartos de final en 2008 entre Venus y Serena Williams cuando Serena ganó 7-6 (8/6), 7-6 (9/7). Y la semifinal de cinco sets en 2011 entre Roger Federer y Novak Djokovic durante la cual Djokovic se recuperó de dos sets abajo y luego salvó dos puntos de partido en el quinto antes de ganar cuatro juegos consecutivos para llevarse la victoria.

Pero ningún día en la historia del US Open tiene más prestigio que el Súper Sábado del 8 de septiembre de 1984. Ese día, los fanáticos y la audiencia televisiva disfrutaron de más de 12 horas de juego en las que cada partido se extendió hasta los límites de la durabilidad y el dramatismo. Por el precio único de la entrada, los espectadores pudieron ver 16 sets, 165 games y 979 puntos.

“Hoy fue probablemente el mejor día en el Open”, dijo John McEnroe poco después de vencer a Connors en una semifinal de casi cuatro horas y cinco sets que no terminó hasta después de las 11 PM. McEnroe regresó la tarde siguiente para vencer a Ivan Lendl y conquistar su cuarto y último Abierto de Estados Unidos.

Pat Cash, un australiano que daba espectáculo: se iba en casi todas las pelotas a la red JOSE R. LOPEZ - NYTNS

El Súper Sábado , como se llamó más tarde, comenzó a las 11.07 AM, cuando Stan Smith y John Newcombe se enfrentaron en las semifinales del torneo masculino de 35 años y más.

“Fue uno de esos días históricos”, expresó Smith durante una entrevista en julio. “Lo recuerdo bien. Hacía mucho calor durante nuestro partido, pero al final de la noche hacía tanto frío que se agotaron las sudaderas en los locales de merchandising”.

Smith venció a Newcombe, pero eso retrasó el inicio de la primera semifinal masculina entre Ivan Lendl y Pat Cash , que terminó tres horas y 39 minutos después con Lendl salvando un punto de partido y ganando 3-6, 6-3, 6-4, 6-7 (5/7) y 7-6 (7/4).

El éxito de Big Mac sobre Jimbo

“Por lo que recuerdo, sacó y tuvo una volea de derecha cruzada que no golpeó lo suficiente, y yo llegué allí y pude anotar un globo ganador”, señaló Lendl sobre el punto de partido, en una charla telefónica el mes pasado. Después del partido y su obligatoria conferencia de prensa, Lendl se dirigió a su coche sin volver nunca al vestuario para ducharse y se dirigió a su casa en Greenwich, Connecticut. Allí recibió un masaje y luego regresó a la cancha de su casa para pelotear contra un compañero de práctica zurdo en preparación para el partido con McEnroe.

En cuanto a Cash, que entonces tenía sólo 19 años, sentía que había jugado uno de los mejores partidos de su carrera. “No tenía nada que perder”, dijo Cash en julio. “Fue una de esas pequeñas ventanas en tu vida en la que entras sin preocupaciones. Y terminó siendo uno de esos días increíbles. Simplemente no lo sabías en ese momento”.

La fenomenal Martina Navratilova, campeona de US Open 1984, reconoció que lo peor para la final "fue la espera eterna a que terminaran Lendl-Cash" JOSE R. LOPEZ - NYTNS

Martina Navratilova y Chris Evert no salieron a la cancha hasta pasadas las 16 horas para su final femenina. Ese partido también llegó hasta el final, con Navratilova prevaleciendo 4-6, 6-4 y 6-4 para capturar el segundo de sus cuatro títulos del US Open.

Navratilova y Evert no tenían idea de cuándo comenzarían su partido. Evert recordó haber practicado alrededor de las 11 AM y luego sentarse “ojo a ojo” con Navratilova jugando Boggle en una sala de entrenamiento casi vacía mientras observaba el apasionante partido entre Lendl y Cash. Navratilova recordó que en el comedor de los jugadores no quedaba pasta, por lo que comió bagels que trajo de su casa. En un momento ella se ofreció a compartir con Evert.

“Martina siempre tenía comida” , dijo Evert por teléfono desde Aspen, Colorado, este mes. “Su raquetero siempre estaba lleno de comida y yo siempre me estaba burlando de ella. Fue realmente cómico. Éramos como una familia en el vestuario”.

Navratilova no estaba contenta con la programación del torneo, que obligó a que la final femenina se intercalara entre dos semifinales masculinas.

Chris Evert, la clásica rival de Martina Navratilova, pero también amigas. Lo siguen siendo 40 años después de aquella final Walter Iooss Jr. - Sports Illustrated

“Eso fue lo más difícil para las mujeres: no saber cuándo íbamos a jugar” , dijo Navratilova en julio. “Seguir con la jornada después de un partido masculino es ridículo porque la diferencia es muy grande. Pero así era entonces para la televisión, porque no confiaban en que las mujeres pudieran llegar al final de la programación, así que tuvieron que hacer que los hombres jugaran sábado y domingo”.

McEnroe y Connors se vieron obligados a soportar una espera interminable antes de que comenzara el partido. A diferencia de Evert y Navratilova, en el vestuario había poca amistad.

Otro histórico del tenis: Jimmy Connors. De fuerte carácter, explosivo en la cancha Jacqueline Duvoisin - Sports Illustrated

“En ese momento ya estábamos hablando de las semifinales, y había poca gente en el vestuario”, dijo McEnroe en julio. “Pero no es como si estuviera charlando con Connors, especialmente porque la mayor parte de ese año ni siquiera hablamos”.

Cuando entraron al estadio Louis Armstrong a las 7.28 PM, pocos de los más de 20.000 fanáticos se habían ido, lo que electrizó aún más la atmósfera. Cuando McEnroe finalmente venció a Connors por 6-4, 4-6, 7-5, 4-6 y 6-3, eran las 11.16 PM.

McEnroe no se hablaba con Connors y estuvieron esperando muchas horas en el vestuario JOSE R. LOPEZ - NYTNS

Super Saturday fue creado, en gran parte, por Frank Chirkinian, entonces productor de CBS Sports. En 1983, las dos semifinales masculinas (victorias en sets corridos de Connors sobre Bill Scanlon y Lendl sobre Jimmy Arias) duraron apenas cuatro horas. La final femenina, en la que Navratilova superó a Evert por 6-1 y 6-3, en sólo una hora y tres minutos, significó que CBS se vio obligada a llenar unas dos horas de programación.

Chirkinian estaba decidido a que la cadena no corriera la misma suerte el año siguiente, por lo que insistió en añadir un partido, en este caso el que sostuvieron Smith y Newcombe. Bob Mansbach, entonces productor del programa nocturno de CBS, recuerda bien la agitación.

“Frank pensó que agregar un partido garantizaría que CBS tuviera programación en vivo de 11 AM a 7 PM, pero en el momento en que los partidos comenzaron a alargarse, se quejó de que necesitaba a Newk” -John Newcombe, uno de los comentaristas de CBS, además había estado en el partido de arranque-. “Necesitaba que los partidos fueran más rápidos”, dijo Mansbach en una entrevista este mes. “El gran problema era que se suponía que la cadena transmitiría el estreno de la temporada de ‘Airwolf’ esa noche, pero eso no iba a suceder en las zonas horarias del Este y Central. Entonces, de repente tuvimos que montar un espectáculo destacado de tres horas que satisficiera a la costa oeste. Era extraño, pero también era la fantasía de un glotón del tenis”.

Al año siguiente, el cuarto partido, la final de dobles mixtos, se jugó después de las dos semifinales masculinas y la final femenina. En 2001, la final femenina entre Venus y Serena Williams se trasladó al horario de máxima audiencia y requirió un boleto de entrada por separado.

El final del Super Saturday, con el frío saludo entre John McEnroe y Jimmy Connors

Tanto los jugadores como los aficionados todavía reconocían el valor de ese día hace 40 años. “Fueron 12 horas y cada partido se desarrolló hasta el último momento”, dijo Cash. “Y era el antiguo estadio Louis Armstrong, donde la gente estaba tan cerca de ti que podías correr para disparar y luego chocar los cinco con todos los que estaban en el área. Así que el ruido y la atmósfera eran simplemente increíbles”.

Evert dijo que sabían que era un día muy especial. “Nuestro partido y luego la calidad de las semifinales masculinas con los nombres más importantes del tenis jugando el mismo día”, dijo Evert. “La forma como resultó realmente lo convirtió en un caso atípico”. Inolvidable.

Cindy Shmerler