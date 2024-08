US Open, el último Grand Slam del año: sacudido por el caso de Jannik Sinner, con Novak Djokovic tras el oro olímpico y doce argentinos

Escuchar

El US Open, último Grand Slam de la temporada tenística, comenzará este lunes luego de que el circuito se sacudiera en los últimos días por el caso de dopaje sin suspensión del número 1 del ranking masculino, Jannik Sinner. La situación del italiano, polémica para muchos, indefectiblemente sobrevolará durante las dos semanas de acción en Nueva York (y más también), pero los courts neoyorquinos de superficie dura tendrán demasiado en juego como para que la atención quede centrada únicamente en lo que le ocurrió al líder del ATP Tour. Por lo pronto, en el cuadro masculino, Novak Djokovic, el campeón vigente de Flushing Meadows, estará jugando su primer torneo desde que completó el Golden Slam, al ganar la medalla dorada olímpica en París 2024.

El italiano Jannik Sinner, en el US Open, durante su primera rueda de prensa tras conocerse su doping sin suspensión JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde el inicio de 2011, el serbio ganó -al menos- un título de Grand Slam en doce de las trece temporadas anteriores (faltó en 2017). La actuación olímpica fue su mejor presentación en una temporada en la que no había ganado títulos. En el US Open buscará su primer trofeo de Grand Slam del año. Si gana el US Open por quinta vez, el balcánico se convertirá en el tercer hombre en la Era Open en ganar cien títulos (Jimmy Connors tiene 109; Roger Federer, 103). Djokovic, además, hará su 76a. aparición en el cuadro principal de un Grand Slam, registro que lo acerca a la posibilidad de igualar otro récord histórico, el que tienen Federer y Feliciano López, con 81 presencia grandes.

Nole, además, intentará convertirse en el primer hombre en defender el trofeo del US Open desde que Federer ganó cinco ediciones consecutivas entre 2004 y 2008 (en 2009 lo interrumpió Juan Martín del Potro). “No lo sabía. Sabía que probablemente fueran cinco, diez años, pero no que había pasado tanto tiempo. Espero que eso cambie este año. Ese es el objetivo. La mentalidad o enfoque no es diferente para mí este año. La gente me pregunta: ‘Ahora que lo has ganado todo con la medalla de oro, ¿qué más hay?’. Sigo sintiendo ganas. Aún tengo espíritu competitivo. Quiero hacer más historia. Espero inspirar a muchos jóvenes a ver y jugar al tenis. Esas son algunas de las razones por las que sigo. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte”, expresó Djokovic.

Carlos está decidido pic.twitter.com/Bh1y79KBoG — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2024

Sinner y el español Carlos Alcaraz (número 3 del ranking), que podrían medirse en las semifinales, son las mayores amenazas para Djokovic. El primero, que este año obtuvo cinco títulos (entre ellos el Abierto de Australia y el Masters 1000 de Cincinnati, hace una semana), intentará convertirse en el segundo hombre o mujer de Italia en ganar el trofeo individual en el US Open, uniéndose a Flavia Pennetta (en 2015). Además, el jugador de San Cándido buscará ser el primer N° 1 del mundo en ganar el campeonato en Nueva York desde Rafael Nadal, en 2017. ¿Podrá Sinner aislarse del ruido que generó su caso de doping y competir libremente? Si logra superar esa situación emocional, sin dudas será uno de los favoritos al título.

Alcaraz, asimismo, llega al torneo con una racha de catorce victorias consecutivas en Grand Slams tras ganar los trofeos de Roland Garros y Wimbledon. El español de 21 años busca convertirse en el séptimo hombre en la Era Abierta en ganar tres títulos de Grand Slam en una misma temporada. El murciano nunca fue eliminado antes de los cuartos de final en tres US Open, ganando su primer título de Grand Slam en 2022 y llegando a las semifinales el año pasado. Hace unos días, durante un ensayo en Nueva York con el porteño Francisco Cerúndolo, se encendió la alarma cuando sufrió la torcedura de tobillo derecho y se retiró de la práctica por precaución. “No ha sido nada serio. El tobillo está bien, todo está bajo control, creo. Estaré cuidándome más detenidamente estos días, con más precaución de la cuenta. Será solo un susto y ya estaré a mí 100%”, aventuró Alcaraz.

El ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open 2021, buscará repetir el título esta temporada Lynne Sladky - AP

Si de candidatos al título se trata, el ruso Daniil Medvedev, actual número 5 del mundo, también tiene buenas chances. Campeón del US Open 2021, lidera el ATP Tour en victorias (264) y finales (32) en superficie dura desde el inicio de 2018. Medvedev ganó 18 de los 20 títulos de su carrera en canchas duras y llegó a la final de todos los Grand Slams y Masters 1000 en esa superficie.

Ya son 21 los años sin campeones estadounidenses en el US Open. Andy Roddick sigue siendo el último en lograrlo (en 2003). Desde este lunes, por primera vez desde 1997, cinco estadounidenses estarán entre los veinte primeros del ranking ATP, con Taylor Fritz como el más destacado.

La estadounidense Coco Gauff, campeona defensora en el US Open SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre las mujeres, tres jugadoras diferentes ganaron un título de Grand Slam en la actual temporada. La bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek defendieron sus títulos en el Abierto de Australia y Roland Garros, respectivamente, mientras que la checa Barbora Krejcikova ganó en Wimbledon. Coco Gauff, actual número 3 del ranking, el año pasado se encumbró una de las cuatro estadounidenses -desde el año 2000- en ganar el título individual femenino en el US Open junto con Venus Williams (2000-01), Serena Williams (2002, 08, 12-14) y Sloane Stephens (2017). Intentará repetir este año, aunque en una eventual semifinal se cruzaría con la poderosa Sabalenka.

Por undécimo Grand Slam consecutivo, Swiatek llega como número uno del mundo. Alcanzó la cima del ranking el 4 de abril de 2022, tras el retiro de la australiana Ashleigh Barty y ocupó el primer puesto durante 75 semanas, marca que llegó a su fin después del US Open 2023, cuando Sabalenka la reemplazó. Swiatek recuperó el número 1 el último día de 2023, al ganar el título en las Finales de la WTA. Esta quincena, en el US Open, marcará la 118a. y la 119a. semanas en el puesto más alto del ranking. Extenderá su permanencia en la cima después del US Open, independientemente de los resultados.

La polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Mis expectativas son un poco más bajas porque sé que ha sido una temporada realmente intensa y, después de los Juegos Olímpicos [en los que ganó la medalla de bronce], no ha sido fácil”, dijo Swiatek, que llega a Nueva York tras caer en las semifinales de Cincinnati.

Los argentinos en Nueva York

Ocho de las doce raquetas argentinas que figuran en los cuadros principales de singles del Abierto de los Estados Unidos se presentarán este lunes, en la primera jornada. A continuación, los cruces (los partidos serán transmitidos por ESPN y Disney+):

Camilo Ugo Carabelli vs. el estadounidense Taylor Fritz, 12° preclasificado (en el segundo turno del estadio Louis Armstrong, aproximadamente a las 14 de la Argentina).

vs. el estadounidense Taylor Fritz, 12° preclasificado (en el segundo turno del estadio Louis Armstrong, aproximadamente a las 14 de la Argentina). Diego Schwartzman vs. el francés Gael Monfils (en el tercer turno del Grandstand).

vs. el francés Gael Monfils (en el tercer turno del Grandstand). María Lourdes Carlé vs. la ucraniana Elina Svitolina, 27° (primer turno del court 5, desde las 12).

vs. la ucraniana Elina Svitolina, 27° (primer turno del court 5, desde las 12). Tomás Etcheverry vs. el francés Giovanni Mpetshi Perricard (tercer turno del court 10).

vs. el francés Giovanni Mpetshi Perricard (tercer turno del court 10). Francisco Cerúndolo (29°) vs. el austriaco Sebastian Ofner (tercer turno del court 12).

(29°) vs. el austriaco Sebastian Ofner (tercer turno del court 12). Francisco Comesaña vs. el suizo Dominic Stricker (primer turno del court 4).

vs. el suizo Dominic Stricker (primer turno del court 4). Solana Sierra vs. la alemana Tatjana Maria (segundo turno del court 4).

vs. la alemana Tatjana Maria (segundo turno del court 4). Sebastián Báez (21°) vs. el italiano Luciano Darderi (cuarto turno del court 4).

Para el martes quedarán los debuts de Facundo Díaz Acosta vs. el francés Hugo Gaston, de Nadia Podoroska vs. la rusa Diana Shnaider, de Mariano Navone vs. el alemán Daniel Altmaier y de Federico Coria vs. el portugués Nuno Borges.

LA NACION