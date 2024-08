US Open: Jasmine Paolini le ganó a Karolina Pliskova un partido que duró solamente un minuto

Escuchar

Apenas tres puntos. Eso fue lo que duró en el estadio Louis Armstrong este jueves el partido entre la italiana Jasmine Paolini, quinta preclasificada del US Open, y la checa Karolina Pliskova, ex número 1 del mundo, que abandonó cuando su rival estaba 30-15 en el game inicial. Paolini avanzó a la tercera ronda tras lo que será recordado como uno de los encuentros más cortos de la historia del tenis profesional.

Solamente iba un minuto de juego y estaban igualadas 15-15 cuando la italiana sacó abierto y se perfiló para darle de derecha cuando le llegó la devolución. Ya no hubo más resistencia del otro lado. Mientras su paralela se convertía en el 30-15, Pliskova se quedaba dando saltitos en una pierna en el fondo de la cancha, antes de ir pisando con dificultad hacia su silla. Sólo allí descubrió Jasmine, que había quedado de cara a la tribuna buscando pelotas para volver a servir, que su adversaria no estaba.

Karolina Pliskova se retiró en el partido del US Open ante Jasmine Paolini, tras el tercer punto

En un movimiento extraño, la jugadora de 32 años dio señales de sentir un fuerte dolor en el tobillo izquierdo y solicitó rápidamente la atención médica. Pronto apareció el fisioterapeuta, mientras una buena cantidad de aficionados buscaba su lugar con bebidas y unos snacks. Pero ya se habían perdido todo: Karolina no consiguió resolver su problema físico y se vio forzada a retirarse.

La checa Karolina Pliskova se dobló el tobillo izquierdo y no pudo continuar su partido ante la italiana Jasmine Paolini en el US Open, aunque fue atendida por un médico. TIMOTHY A. CLARY - AFP

Al comunicar que no podía seguir, la italiana se acercó pronto hacia donde estaba sentada su rival para darle un abrazo, tenderle la mano y consolarla. Luego de un debut que le resultó complicado, con un triunfo en tres sets sobre la canadiense Bianca Andreescu, la finalista este año de Roland Garros y Wimbledon y medalla de oro en dobles femeninos en París 2024 llegará con más descanso a su partido del sábado ante la kazaja Yulia Putintseva (30°). Aunque no de la manera que le hubiera gustado avanzar.

Paolini fue cautelosa en el festejo. Se limitó a saludar al público con un aplauso utilizando una palma y la raqueta. Y entregó su mejor sonrisa, como siempre. “Lo siento por ella. No es la manera que una quiere progresar en el torneo. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Intento repetirme a mí misma que estoy en una buena posición y que estoy haciendo lo que me gusta. No hay motivo para quejarse ni para estar triste, porque creo que soy afortunada. Eso es lo que me repito a mí misma cuando tengo días malos. Los días malos son normales, ya se sabe. Es la vida. Solo tengo que recordarme siempre que tengo suerte”, describió desde la cancha sus primeras sensaciones.

The height difference so cute 😂 pic.twitter.com/pT2iPVdzIq — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) August 29, 2024

Tras ello, Paolini se fue a la cancha 7, con una botella de agua y una banana en cada mano, para ver jugar a su compañera de dobles y compatriota Sara Errani, que se impuso en un doble 7-5 a la estadounidense Caroline Dolehide.

Karolina Pliskova ya decidió su retiro y la italiana Jasmine Paolini se acerca a consolarla, mientras la checa le explica el motivo de su abandono en el partido por la segunda ronda del US Open femenino. TIMOTHY A. CLARY - AFP

Sin embargo, el partido entre Paolini y Pliskova no es el más corto de la historia por muy poco margen. Ese récord lo tiene el duelo que en 1972 Georges Goven le ganó a Chico Hagey en la primera ronda del mismísimo US Open, tras un solo punto jugado en Forest Hills. El francés Goven estaba abajo 0-15 tras ese único punto, en el que el estadounidense Hagey corrió raudo hacia una pelota que se fue ancha, pero se estrelló contra una valla, se quebró la pierna derecha y, claro está, no pudo continuar jugando. De hecho, recién pudo volver a las canchas en Wimbledon al año siguiente.

