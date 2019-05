Volver a empezar: los cinco regresos más importantes de la historia de Del Potro

Ariel Ruya SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2019 • 00:01

Juan Martín del Potro es un artista en el arte de caerse, recuperarse y volver a empezar. Así lo hizo en buena parte de su carrera; así lo hace, ahora, en el Masters 1000 de Madrid. Aquí, un repaso de los cinco regresos más importantes de su historia.

1) El primer gran golpe, durante 2010

La caída del gigante. Juan Martín del Potro había alcanzado la cúspide en 2009, cuando logró el US Open, el sueño que tuvo desde pequeño. En la temporada siguiente, comenzó con molestias en su muñeca derecha, un martirio que lo acompañaría durante parte de su carrera. La primera cirugía fue el 4 de mayo de 2010. Estuvo ocho meses parado, rodeado de un implacable hermetismo. Y volvió en el torneo de Bangkok, el 28 de septiembre, con una derrota que, sin embargo, fue tomada con una sonrisa. Fue su primer regreso: nunca imaginó que iba a ser cuesta arriba su trayectoria, envuelto en un cuerpo de potencia y talento. En la primera rueda del ATP 250, celebró a su modo la caída por 7-6 y 6-4 ante el belga Olivier Rochus. Fue el primer paso para un regreso que tomó ritmo en el comienzo de 2011.

Juan Martín del Potro y uno de sus regresos en Delray Beach Crédito: Marco Perretta / Phemon

2) En 2014 se lesionó otra vez y volvió 321 días después

Lágrimas. La primera cirugía de la muñeca izquierda fue el 24 de marzo de 2014, en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Durante la operación, se descubrió que el daño en los ligamentos de la muñeca era peor del que habían arrojado los primeros estudios. Luego de interminables 321 días fuera del circuito, el 13 de enero de 2015, en Sydney, venció al ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6-3 y 7-6 (7-4). Se mostró emocionado hasta las lágrimas.

3) El envión duró un suspiro: en 2015, otro dolor

Sin reacción. En Sydney se despidió en los cuartos de final. No jugó el Abierto de Australia y el 21 de enero de 2015 fue operado otra vez de la muñeca izquierda para dejar de lado el dolor que le causaba al impactar el revés a dos manos. Regresó el 27 de marzo, en Miami, con una derrota frente al canadiense Vasek Pospisil por 6-4 y 7-6. Pero se sentía fastidioso, incómodo, más allá del revés a dos manos. Iba a ser operado otra vez.

4) Otra cirugía y vuelve con todo en 2016

11 meses. "Con todo el dolor que me produce y la frustración que significa para mí, he decidido animarme y poner el cuerpo otra vez para entrar a un quirófano. Ojalá sea la solución definitiva", escribió el 18 de junio de 2015; volvió a operarse la muñeca izquierda. Y regresó el 16 de febrero de 2016: superó a Denis Kudla por 6-1 y 6-4 en Delray Beach, luego de once meses de inactividad.

5) La rodilla, otra piedra en su camino

La última caída. El 11 de octubre de 2018, en Shanghai, sufre una fuerte caída sobre la rodilla derecha, lo que le provoca la fractura de rótula de trazo vertical sin desplazamiento. No termina el partido de los octavos de final del Masters 1000 ante Borna Coric: decide retirarse tras perder el primer set por 7-5, luego de sufrir un impactante golpe. Luego de 131 días de inactividad, reaparece en Delray Beach, su otro lugar en el mundo, el 19 de febrero pasado. Un triunfo revitalizante por 6-4 y 7-5 ante el japonés Yoshihito Nishioka no lo conforma: dos partidos más tarde, luego de la derrota con el norteamericano Mackenzie McDonald, vuelve a frenar su físico. La rodilla derecha no lo deja en paz, hasta hoy.