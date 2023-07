Wimbledon: Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz, entre récords y sueños, la final de todos que se adelanta al futuro

escuchar

Lo absorbió la presión. Lo maniató la cabeza, tal vez, lo único que debe seguir maquillando, con la lógica del transcurrir del tiempo. De la vida. Tiene 20 años. Y lo tiene todo: un tenis explosivo, ideal para todos los escenarios, simpatía, personalidad. Debe, si cabe el término: dominar los demonios de la mente, todo un desafío. La dura derrota en las semifinales de Roland Garros de hace un puñado de semanas, acaso, le provocó un clic mental. Un quiebre.

El español Carlos Alcaraz –el genio del presente y el futuro–, reveló que a partir del tercer set de la tierra de París contra el serbio Novak Djokovic –el genio del pasado y el presente–, sufrió calambres en todo el cuerpo que le impidieron moverse. El murciano lo atribuyó a la intensidad del partido. O algo más. “Nunca lo había sentido con esta intensidad, tengo que aprender de este problema”, dijo tras perder por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, en la antesala del grande número 23, el que quebró la marca de Rafael Nadal y en su propia pista.

Carlos Alcaraz, cada día más grande: superó a Daniil Medvedev por 6-3, 6-3 y 6-3 y saboreará su primera final de Wimbledon. Alastair Grant - AP

En palabras, resulta un adulto. En la cancha, todavía es un adolescente. Alcaraz aseguró que entró en el partido más nervioso de lo habitual y lo relacionó a la extraordinaria jerarquía del rival, situación que se agigantó en el devenir del espectáculo. “Lo achaco a lo mental. He entrado más tenso de la cuenta y no he sabido relajarme. Esa tensión extra en un Grand Slam te pasa factura y con lo tensos que han sido los dos primeros sets, más aún. Novak te exige al máximo, te va exprimiendo poco a poco”, afirmaba. Hoy, ahora mismo, debe dominar su partido mental. Crecer de golpe. Se cita mañana en la Catedral contra la leyenda, por Wimbledon y por el número 1 mundial. Pasado… presente y, sobre todo, futuro.

Roger es recuerdo, el Gran Rafa aún se debate con su físico y Nole aprovecha la invitación: va por todo, frente a adversarios inexpertos y rivales que no le dan la talla. Se divierte como si fuera un niño.

El español, número 1 del ranking mundial, es a los 20 años uno de los favoritos del público en el tenis. Alastair Grant - AP

Carlitos, campeón en el US Open 2022, 16 años más chico, se apresura al porvenir. Lo quiere todo ya, ahora mismo. Cuenta con un repertorio de destrezas sublime y con detalles de glorias de otro tiempo. Es un estilista. El viejo guerrero, en cambio, es un artista del pragmatismo. Se trata, entonces, de un auténtico choque de estilos. De un duelo de generaciones.

El joven murciano, número 1 del mundo, con la pista cubierta debido a la lluvia, arrolló al ruso Daniil Medvedev, tercera raqueta de la ATP, por 6-3, 6-3 y 6-3 en una hora y 50 minutos. “Ser yo mismo todo el tiempo fue la clave para cerrar el partido”, aseguró. Toda una respuesta.

Novak Djokovic gana y saluda, como casi siempre, sobre todo en Wimbledon. SEBASTIEN BOZON - AFP

Luego de ganar recientemente en Queen’s, su primer torneo sobre hierba, Alcaraz llegó a Wimbledon afirmando querer “jugar una final” y lo consiguió. Del otro lado del mostrador está el hombre que superó a los dos más grandes con una prepotencia arrolladora y que espera levantar su octavo trofeo de Wimbledon, igualar el récord de Roger Federer, apuntarse su 24º grande, superar a otra leyenda (Serena Williams), alcanzar a Margaret Court (la máxima ganadora), y avanzar en su sueño de obtener los cuatro grandes torneos en el mismo año, tras coronarse en Melbourne y París.

Djokovic se impuso por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4) sobre el italiano Jannik Sinner, de 21 años, que en 2022 eliminó a Alcaraz en los octavos de Wimbledon y que juega de maravillas. Una final anticipada del presente y futuro. “Todo el mundo sabe que va a ser muy, muy duro. Pero no es el momento de tener miedo, hay que ir a por ello. Voy a luchar y creo que puedo vencerlo aquí”, sostuvo el español que, a diferencia de Nadal, David Ferrer y tantos otros gladiadores sobre el polvo de ladrillo, se desliza con el mismo confort en todo tipo de escenarios.

Una caída pasajera de Novak Djokovic, nada simbólica de su andar en el tercer torneo de Grand Slam. Alastair Grant - AP

Contra el indescifrable Medvedev, Alcaraz desplegó un tenis poderoso, con varios saque y volea, que hicieron recordar a épocas tan lejanas, moviéndose sobre el pasto como si lo hubiera hecho toda su vida.

“Los 36 son los nuevos 26″. Nole sabe que está más allá de todo, pero eso se debe al transcurrir del tiempo, nada es relacionado con su astucia, su magia sobre la cancha. Allí, recién empieza. En junio, en París, Djokovic aprovechó los calambres, la mano tibia. El español puede cobrarse ahora la revancha, aunque jugarán en una superficie que el número dos del mundo domina más y mejor. “Nunca se enfrentaron sobre césped”, recordó Medvedev, desquiciado por el juego enérgico y punzante de su adversario.

Alcaraz ve a Djokovic desde abajo. Pero… “Me da una motivación extra el hecho de jugar contra una leyenda de nuestro deporte como es Novak. Siempre digo que, si queres ser el mejor, tenes que ganarle a los mejores y Novak representa eso en estos momentos. Sería impresionante si lo consigo y sé que jugar esta final va a ser uno de los mejores momentos de toda mi vida. Sueño con ello desde que empecé a jugar al tenis. Soy consciente de que para Djokovic es un día más, pero para mí, será el mejor instante de mi vida”.

Djokovic ve a todos desde el Everest. Pero… “Esta es la final más esperada por todo el mundo desde antes del torneo, incluso por mí. Es muy joven, pero increíblemente consistente, también sobre césped, algo que no creo que mucha gente esperara. La consistencia y capacidad de adaptación a cualquier circunstancia fueron grandes fortalezas de mi carrera y ver eso en él, con tan sólo 20 años, es increíble”.

El serbio disputó ocho finales en Wimbledon y se impuso en siete. Y, además, no pierde un partido en la cancha central desde 2013. A los 36 años, al serbio le “gustaría creer” que está jugando su mejor tenis.

“Prefiero no mirar la edad como un factor decisivo. Los 36 son los nuevos 26. Siento mucha motivación y estoy inspirado para jugar el tenis que amo tanto tiempo como pueda”, asegura. La mesa de los galanes del tenis ya está servida.