Thiago Messi dio su primera entrevista y reveló con quién sueña jugar

Desde muy pequeño, Thiago Messi dejó en claro que su objetivo era seguir los pasos de su padre, ya que su pasión por la pelota la tiene en el ADN. Ahora, por primera vez, dio una entrevista en la que reveló cuáles son sus objetivos profesionales y su mayor sueño. El joven de 11 años es un apasionado del fútbol y actualmente juega en las juveniles del Inter Miami, en donde se divierte con amigos y perfecciona día a día sus cualidades deportivas. Gracias a algunos videos que se fueron publicando de sus entrenamientos, se lo suele ver gambeteando o marcando goles, con el apoyo de su familia en la tribuna.

En esta oportunidad, habló por primera vez como futbolista en una nota y dejó en claro cuáles son sus pasos a seguir y sus metas como profesional. Cabe recordar que, pese a haber nacido en Barcelona, su corazón siempre latió por la Argentina, el país de sus padres, Leo y Antonela Roccuzzo. Justamente, en esa entrevista eso quedó en evidencia. Todo se dio en el marco del torneo que está llevando adelante, la LaLiga FC Futures, donde ya empató 0-0 ante las inferiores de la Real Sociedad y perdió 5-0 ante La Masía del Barcelona.

Antes del enfrentamiento con los catalanes, Thiago se sinceró sobre sus sentimientos. “Quiero jugar con la Selección Argentina”, le admitió al periodista español a cargo del encuentro, quien, sorprendido por la respuesta, aseguró que van a tratar de convencerlo para que juegue con los europeos. Con mucha determinación, él aclaró: “No, no creo”.

Thiago Messi hizo contundentes revelaciones en su primera entrevista

José Ramón de la Morena fue el anfitrión de la mesa en donde se encontraba Thiago, su entrenador y otros tres niños, incluyendo a Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez. El joven Messi, vestido con una camiseta gris del Inter Miami, dio a conocer entre risas que no utiliza redes sociales. En ese marco, uno de sus amigos confesó ser hincha del Real Madrid, provocando una expresión traviesa en el hijo del astro del fútbol.

Leo Messi y Thiago, el mayor de sus hijos

Con respecto a cómo fue su debut como futbolista, admitió: “Fue duro, muchos nervios”. “¿Lo más bonito del día?”, le preguntó después su entrevistador, a lo que el mayor de los hijos de Messi respondió: “Seguramente la experiencia de haber jugado frente a tanta gente y mostrar el nivel que todos tenemos”.

“Conocía este torneo, pero no lo miraba. Nunca pensé en jugarlo”, comentó con respecto al certamen en el que también jugaron Xavi e Iniesta. “Me puse más nervioso jugando hoy que viendo jugar a mi padre”, agregó.

Luego, se refirió a cuál sería su gol soñado: “No me importa mucho cómo sea el gol, pero lo importante es que sea gol”. En ese sentido, sobre sus habilidades y preferencias a la hora de jugar a la pelota, comentó: “No soy muy bueno con la izquierda, no he salido como mi padre”. Justamente, con respecto a su papá, le consultaron cuál fue el gol más lindo que marcó y no dudó un segundo al contestar: “Probablemente, el de cabeza en la final de la Champions League, contra Manchester United”. De esa manera, rememoró el triunfo del Barcelona en Moscú, en mayo de 2009.

A lo largo de la entrevista, el hijo de Leo siguió opinando sobre fútbol, además de animarse a responder preguntas de un divertido ping pong, como a quién elegía entre Mbappé y Haaland. “Cada uno tiene sus cosas mejores, pero si tengo que elegir uno me quedo con Haaland porque siempre me gustó”, admitió. Pero eso no fue todo, porque al cerrar la nota no dudó en elegir a su jugador favorito: Lamine Yamal, el chico de 16 años del Barcelona que se prepara para estar en la Eurocopa 2024 con España, con el que aseguró que le encantaría jugar.

