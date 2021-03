Tokio 2021: el hombre que odiaba a las mujeres

“Al principio, la mujer era el sol”. Hiratsuka Raicho escribe en 1911 para presentar Seito, primera revista feminista literaria en Japón. “Ahora, sigue Raicho, la mujer “es una luna, una pálida y enfermiza luna, que depende de otro para reflejar su propia luz”. Ciento diez años después, sin poesía pero con redes sociales, Momoko Nojo, estudiante universitaria de 22 años, usa la formidable vidriera de los Juegos Olímpicos que comenzarán el 23 de julio en Tokio para denunciar que en Japón todavía hay quienes insisten en que la mujer siga siendo “una pálida y enfermiza luna”. Su lucha ganó un lugar para los actos del 8 de marzo, cuando el feminismo en Japón recuerde el Día Internacional de la Mujer. La estudiante juntó más de 150.000 firmas y ayudó a derrocar a Yoshiro Mori después de que el anciano ex premier justificó la magra presencia femenina en el Comité Olímpico de Japón porque las mujeres, se molestó el hombre, hablan “demasiado”.

Mori, que a los 83 años seguía siendo un intocable barón del conservador Partido Liberal Democrático (PLD) que gobierna desde hace algo más de medio siglo en Japón, creyó que nadie lo echaría a cinco meses del inicio de los Juegos. Pero Nojo sumó firmas. Y a su campaña se sumaron mil voluntarios que renunciaron a colaborar en los Juegos. Y presionaron algunos patrocinadores. Y la oposición política protestó en el Congreso con sus mujeres que fueron vestidas de blanco. La prensa internacional recordó entonces que, en el mundo, la media de mujeres en la Cámara Baja es del 25 por ciento, pero que en Japón no llega al 10. Y que en 2014, cuando la parlamentaria Ayaka Shiomura pronunciaba un discurso de apoyo económico a las madres trabajadoras, un colega le gritó si no sería mejor que se casara, en medio de risotadas de compañeros del PLD. “Cuando las mujeres brillen con luz propia –replicó Shiomura llorando–, Japón será más y más radiante”. Japón, tercera potencia económica mundial, ranquea entre los últimos en paridad de género (121 en una lista de 153). Como dijo Nojo, “no se trata sólo de Mori y de los Juegos, se trata de Japón”.

Sus conexiones e influencias dieron larga vida a Mori, después de que en 2001 cesó como fugaz premier con apenas un 8 por ciento de aprobación popular. Sobrevivió como poder dentro de Hosoda, la facción más grande del PLD. Mori fue clave para que Japón ganara la sede del Mundial de Rugby de 2019 (fue jugador y presidente de la Federación). Sus influencias ayudaron también a que Tokio ganara la sede de los Juegos y el ex premier Shinzo Abe lo designó presidente del Comité Organizador. Resignado ahora a dejar el cargo, Mori presionó para colocar en su lugar al ex presidente de la Asociación de Fútbol, Saburo Kawabuchi, de 84 años (uno más que él), un nacionalista y racista de los surcoreanos. Lo pararon el gobierno de Japón y el propio Comité Olímpico Internacional (COI). Había que frenar un nuevo escándalo en unos Juegos que, en plena pandemia y con un costo récord, todavía siguen siendo impopulares dentro de Japón.

Surgió entonces el nombre de Seiko Hashimoto, reina del patinaje olímpico de Japón, medallista y presente en siete Juegos, ministra y miembro de Hosoda, la misma facción política de Mori en el PLD. Algunos diarios recordaron que Hashimoto arriesgó en 2014 su cargo de presidenta de la Federación de Patín por algún beso eufórico que dio al joven campeón Daisuke Takahashi en la fiesta de clausura de los Juegos de Sochi. Wataru Takeshita, 76 años, otro histórico del PLD en la Cámara Baja, defendió a Hashimoto diciendo que ella simplemente había saludado al joven Takahashi de modo “natural”, sin sospechas de acoso. Como se saludan “los hombres”, dijo Takeshita. Le ordenaron silencio. Obligado a mejorar su imagen, el PLD anunció que permitirá la presencia de más mujeres en reuniones políticas del Partido. Toshihiro Nikai, secretario general de 82 años, aclaró que las mujeres podrán asistir, pero no hablar. Japón, graficó el año pasado un ex ministro, es una “democracia sin mujeres”.

El esfuerzo y el coraje del deportista, hombre o mujer, suele interpretarse históricamente como un atributo masculino. Pero a la vieja misoginia se oponen crónicas y triunfos de mujeres notables. Y los Juegos Olímpicos, que tendrán en Tokio casi paridad absoluta de género, son el escenario acaso más inclusivo en la élite del alto rendimiento. En muchos países, cientos de podios femeninos forman parte de los actos de cada 8 de marzo. Este lunes habrá gritos, cantos y mujeres que, como diría Mori, hablarán “demasiado”. La misoginia de Mori coincidió con estadísticas alarmantes sobre el aumento de mujeres que se habían quitado la vida durante la pandemia. A razón de casi veinte por día en 2020 (el suicidio tiene una larga historia en Japón). Mori ensayó una disculpa. Volvieron a preguntarle si realmente creía que las mujeres hablan demasiado. “últimamente, respondió, no escucho mucho a las mujeres así que no sé”. A la tenista Naomi Osaka, la figura más notable que presentará Japón en sus Juegos, le preguntaron días atrás qué opinaba de las declaraciones del anciano ex premier. La flamante campeona del Abierto de Australia respondió de modo breve: “Creo, dijo Osaka, que es realmente una declaración de un ignorante”.