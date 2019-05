Una tarde inolvidable para Francisco Goulou, el apertura que debutó en Newman y fue clave en el triunfo del Bordó ante Alumni Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2019 • 22:24

Sorpresa en Benavídez. Newman derrotó a Alumni , el campeón del Top 12 de la URBA, por 20 a 12. Así, ratificó su levantada en el torneo después de haber perdido en las primeras cuatro fechas.

Y a Franciso Goulou le cambió todo en una semana. Había jugado en la preintermedia de Newman, el tercer equipo en importancia del plantel. Parece un guiño del destino, pero se dieron una serie de circunstancias que le abrieron un lugar. Y, en su debut oficial en primera fue el conductor del Bordó, que dio el batacazo por 20 a 12 ante Alumni, el campeón vigente del Top 12 de la URBA .

"Es una locura. Esto es mucho más de lo que soñé", dice el apertura, categoría 98. Es una tarde imposible de olvidar. El pibe se convirtió, sin buscarlo, en el protagonista de los últimos días. Apenas entró en la cancha 1, pudo ver en las tribunas a sus amigos y familiares levantando unos carteles que formaban la frase "Grande Fran".

El jueves al mediodía se enteró de que iba de entrada. La lesión de Gonzalo Gutiérrez Taboada, máximo goleador histórico de Newman, y la convocatoria de Franicsco Ulloa al seleccionado de Seven, eyectaron a Goulou a la primera. "De la nada se te arma un hueco y tenés que estar preparado", admite. Se le acerca Gutiérrez Taboada. Lo abraza y le pide una foto. Al rato se saca otra con sus amigos, que llevaron una bandera."Preparen al peluquero. Hoy debuta el ingeniero", dice. Es fácil de identificar a este estudiante de ingeniería industrial en la cancha: alcanza con ver su rodete.

Los nervios se le notan desde el kick off, pero el 10 regala muestras de su potencial. No parece apichonado: conduce al equipo y muestra una patada precisa. También, que tiene la picardía para atacar el espacio cuando se presenta: quedó cerca del marcar un try.

El corazón de Newman

Después de un primer tiempo plagado de errores, Newman jugó el segundo a puro corazón. El pack de forwards fue clave para dar vuelta un partido difícil. Tras caer en las primeras cuatro fechas, el Cardenal resurgió como el fénix y suma tres victorias y un empate. Ayer ganó sin varias de sus figuras, pero con un debutante. Francisco Poulou, el protagonista de la tarde.

Los dos venían en ascenso. El Bordó había salido de la zona roja con dos victorias y una derrota. Mientras que los de Tortuguitas se habían recuperado de una dura derrota ante Hindú con un agónico triunfo ante Pucará.

Fue un primer tiempo accidentado. Tanto, que hubo tres jugadas que eran try cantado y quedaron en la nada por errores insólitos. Le pasó al Bordó, que marró dos chances con su jugador entrando al ingoal. También a los de Tortuguitas, cuando Tobías Wade falló el último pase que lanzaba a su compañero.

El local se adelantó con una buena jugada de los backs que terminó en try Lucas Margery, pero cometió errores que terminó pagando caro. Primero, el propio Wade (había marcado el penal de la victoria una semana atrás) se redimió de su error con una corrida. Después, Rafael Desanto concretó un contraataque luego de un despeje fallido.

Newman arrinconó al campeón vigente y lo hizo jugar con uno menos durante 20 minutos, pero no le sacó el jugo que hubiera querido. Apenas sumó un penal durante ese tiempo. Lo que no pudo con 15 contra 14 lo consiguió en igualdad de condiciones. Un try de maul le permitió pasar al frente nuevamente a pocos minutos del final.

La ventaja potenció a Newman y desquició a Alumni, más indisciplinado que nunca. El maul Cardenal demostró una vez más que fue la clave de la tarde y sentenció el partido. "Dale Bordó", se hizo escuchar en los cuatro costados de la cancha. El Cardenal, que hace unas semanas estaba en zona roja, resurgió como el ave fénix.

Síntesis

Newman: Francisco Pasman; Ignacio Driollet, Tomás Keena, Felipe Freyre y Tomás Adrogue; Francisco Goulou y Lucas Marguery; Miguel Urtubey (c), Joaquín de la Vega y Marco Mazuchelli; Tomás Ureta y Alejandro Urtubey; Mariano Urtubey, Marcelo Brandi y Alberto Porolli.

Ingresaron: Luciano Borio, Mateo Montoya, Mateo Delia, Félix Branca

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres, Santiago Piccaluga y Javier Urtubey.

Alumni: Tobías Wade; Rafael Desanto, Máximo Provenzano, Franco Battezatti y Federico Servo; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti (cap); Tobías Moyano, Mariano Romanini e Ignacio Etchegoyen, Bernardo Quaranta y Santiago Alduncin; Guido Cambareri, Gaspar Baldunciel y Federico Lucca.

Ingresaron: Juan Ignacio Ceraso, Sebastian Sosa, Juan Patricio Anderson, Segundo Gaviña y Bautista Vassolo.

Entrenadores: Nahuel Neyra y Santiago Van der Gothe.

Primer tiempo: 9 minutos, try de Margery (N); 35m, gol de Díaz Luzzi por try de Wade (A); 38m, try de Desanto (A)

Amonestados: 25m, Keena (N) y 38m Provenzano (A)

Segundo tiempo: 26m, penal Goulou (N); 33m, try de Porolli (N) y 40m, gol de Goulou por try de Porolli

Amonestados: 9m, Baldinciel (A), 38m, Bautista Vassolo (A)

Árbitro: Juan Manuel Alemán

Cancha: Newman