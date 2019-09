Top 12 de la URBA: Pucará le ganó a CUBA pero se quedó con gusto a poco

Manuel Montero fue autor de try clave ante CUBA Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Un grito visceral, mezcla de festejo y desahogo de los hinchas rojos, atronó en la soleada tarde de Villa de Mayo. Sin sobrarle nada y con una sensación de contrariedad por haber cedido el punto de bonus en los últimos minutos, Pucará derrotó a CUBA por 38 a 28 y mantuvo la chance de acceder a las semifinales del Top 12. Pero pasada la euforia del momento, ganó terreno la sensación de insuficiencia. La falta del bonus ofensivo puso a Pucará un punto debajo en Newman en la carrera hacia las semifinales.

Y ni hablar del local. CUBA, sin bonus defensivo, ya no puede zafar del repechaje y ahora hasta teme por el avance en la tabla por parte de San Luis, que incluso puede hacerlo descender directamente.

Juan Cappiello apoyó dos tries ante CUBA, aunque Pucará se quedó con las ganas del punto bonus Fuente: FotoBAIRES

Pucará mostró la determinación con que hay que afrontar los partidos definitorios, pero algunas desatenciones condicionaron su pase a los playoffs. Ahora debe ganarle a San Luis y aguardar los resultados de Hindú vs. SIC y Newman vs. CUBA. "Es una pena llegar a esta instancia, después de una enorme campaña, y no depender de nosotros. Ahora no queda otra que ajustar algunos detalles y ganar nuestro partido. Ya es tarde como para lamentarnos por lo que no hicimos", comentó el apertura Lucas González Amorosino.

Pucará desequilibró con la patada de Germán Klubus (cinco goles) y las picantes incursiones de Manuel Montero (un try) y Juan Cappiello (dos).

Lo ofrecido por CUBA fue digno, sobre todo cuando a partir de un scrum fuerte estuvo a punto de revertir una diferencia de 24 tantos. No le alcanzó. Y ahora ve comprometida su permanencia en el Top 12. En la última jornada visitará a Newman en busca del repechaje, con el riesgo de que La Plata, ubicado a 3 unidades, lo supere y lo mande directamente a la primera A. "No es el fin del mundo. Ahora hay que pensar solamente en Newman", advirtió el apertura Juan Cruz Mesigos.

La síntesis

CUBA: Juan Cruz Mesigos; Francisco Patrono, Thomas Morani, Tomás Herrero Anzorena y Rodrigo Ávalos; Benjamín Gutiérrez Meabe y Facundo Fontan; Segundo Pisani, Tomás de la Vega (capitán) y Felipe Benegas; Sebastián Médica y Santiago Uriarte; Estanislao Carullo, Enrique Devoto A y Nicolás Solveyra A. Entrenadores: Lucas Piña y Tomás Coppolla

Cambios: ST, 6 minutos, Marcos Pérès por Fontán; 12, Mateo Bence Pieres por Uriarte; 17, Marcos Loza por Medica, y 20, Bautista Cogorno por Mesigos.

Pucará: Tomás Jorge; Tomás Buckley, Juan Cappiello, Mariano Navarro y Manuel Montero; Lucas González Amorisino y German Klubus; Pablo Parlatore, Germán Fiocca y Lucas Santa Cruz; Ignacio Coppola y Mariano Rassetto; Jonathan Marchetta, Pablo Dimcheff y Tulio Sosa (capitán). Entrenador: Nicolás Llauradó

Cambios: ST, 9 minutos, Tomas Kelly por J. Marchetta; 11, Ignacio Ramón por González Amorosino; 13, Gregorio Pascual por Parlatore; 18, Felipe Del Mestre por Navarro, y 25, Lucas Marchetta por Dimcheff.

Primer tiempo: 12 minutos, try de Cappiello (P); 14, gol de Klubus por try de Cappiello (P); 28, gol de Klubus por try de J. Marchetta (P); 34, gol de Mesigos por try de Carullo (C), y 37, try de Navarro (P). Amonestados: 1 minuto, Solveyra (C). Resultado parcial: CUBA 7 vs. Pucará 24.

Segundo tiempo: 15 minutos, try- penal (P); 21, gol de Mesigos por try de Pisani (C); 26, gol de Ávalos por try de Gutiérrez (C); 35, gol de Ávalos por try Patrono (C); 39, gol de Klubus por try de Montero (P). Amonestado: 15 minutos, Devoto (C). Resultado parcial: CUBA 21 vs. Pucará 14.

Cancha: CUBA

Árbitro: Pablo Deluca