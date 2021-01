"Toti" Pasman cruzó a Juan Román Riquelme por ver los partidos "desde su casa de Nordelta" Fuente: Reuters

El conductor de Pasión por el Fútbol, Juan Carlos "Toti" Pasman, criticó al vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, por no presenciar los partidos de su equipo en la cancha.

"Qué raro lo del vicepresidente Riquelme, presidente del Consejo de Fútbol, que ve los partidos desde su casa de Nordelta. Te presentaste para ser vicepresidente, para manejar el Consejo de Fútbol, ¿y no vas a la cancha? ¿No vas a Brasil, no vas a San Juan? ¿Para qué estás? ¿Para qué te presentaste? ¿Para qué sos vicepresidente de Boca si no vas a la cancha, si no te ocupás del fútbol? Le pegamos a (Daniel) Passarella por esto, digamos lo de Riquelme también", sentenció Pasman sobre la actitud del exfutbolista.

Juan Román Riquelme asumió la vicepresidencia segunda de Boca el 9 de diciembre de 2020 Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Por otra parte, el comentarista deportivo consideró que "Boca es el mejor equipo de la Argentina" porque ganó la Superliga y la Copa Maradona, y con ironía, agregó que "River es el campeón moral".

Respecto del equipo millonario, el conductor de Radio La Red recordó que River "perdió con Flamengo los últimos dos minutos, (perdió) la Superliga en la última fecha, no ganó la Copa Maradona y perdió con Palmeiras".

En ese sentido, Pasman diferenció al "campeón real que es Boca y el campeón moral que es River. Boca gana los campeonatos y el bueno es River que los pierde", satirizó. Además, definió a Gonzalo Montiel como "el Dani Alves del fútbol argentino", y acerca de la polémica actuación del VAR ante Palmeiras, admitió que como tantas otras veces lo ayudó a River, "el otro día lo perjudicó".

Boca consiguió el título número 70 de su historia Crédito: Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

Finalmente, el animador televisivo reivindicó la copa nacional que obtuvo Boca este domingo, al destacar "la personalidad" del equipo "para patear los penales", y concluyó que el balance del año del conjunto de La Ribera "es muy bueno".