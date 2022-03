Country Grammer ganó la Dubai World Cup, en una jornada inolvidable para los japoneses y decepcionante para los argentinos en Meydan

Ninguno de los tres ganadores del Nacional de Palermo estuvo a la altura de lo que el festival de clásicos de Meydan demandaba este sábado. Se mostraron en el lote de avanzada en las tres carreras que corrieron hasta que hubo que pasar de gas a nafta, y allí no tuvieron respuestas. Miriñaque, Irwin y For the Top dejaron pobres imágenes, en las antípodas de lo que fue una fiesta de la hípica japonesa, cuyos caballos consiguieron cinco victorias en los ocho grandes premios. El que impidió que el show nipón fuera completo y lapidario resultó Country Grammer, que con Frankie Dettori se alzó con la Dubai World Cup (G1-2000 metros), la prueba más importante de la temporada dubaití.

En los 3200 metros de césped de la Dubai Gold Cup (G2), el tordillo Miriñaque se cansó pronto y cruzó el disco a 28 cuerpos y medio, apenas delante de dos rivales, uno de ellos desmontado casi en mitad de la carrera. Salió rápido de las gateras y se colocó entre los punteros durante la primera pasada por la recta, incluso en la punta por momentos, y eso marcó su flojo destino. Aunque Francisco Gonçalves logró serenarlo antes del primer codo y lo dejó unos puestos por detrás del líder Volcanic Sky, el caballo argentino no tuvo reservas para dar pelea y pisó el derecho en el fondo del grupo. Para ganar había que acelerar en el último tramo y eso hizo, como el mes pasado en Arabia Saudita, el japonés Stay Foolish para quitarle el invicto al irlandés Manobo, a puro coraje.

La Dubai Gold Cup

Con Irwin, el último ganador del Derby argentino, se repitió el final, galopando lento por el fondo en el UAE Derby (G2-1900m) corrido sobre la arena. Se movió cerca, abierto, y perdió velocidad desde el final de la recta opuesta, para retrasarse y cruzar delante de dos adversarios, uno de ellos sofrenado por su jinete delante de las tribunas. Entre 16 competidores cruzó 14º el potrillo argentino, que afrontó su primer desafío fuera del país, mientras que Quality Boone, su compatriota con campaña con raíces en Uruguay, escaló hasta la quinta posición, a poco menos de seis cuerpos y dos ubicaciones por delante del brasileño Kiefer. El que se llevó los aplausos fue Crown Pride, otro japonés, que pasó de largo en el final al puntero norteamericano Summer is Tomorrow para quitarle el triunfo y la clasificación al Kentucky Derby, del 7 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, en los Estados Unidos.

El UAE Derby

For the Top probó la misión de seguir desde cerca al campeón japonés Authority en el Dubai Sheema Classic (G1-2400m) y la consecuencia resultó quedarse sin energías para pelear en los últimos 500 metros. Y acaso, su presión fue determinante para el líder, que en el derecho buscó sostenerse pero no lo logró por poco: quedó tercero, a tres cuartos de cuerpo de otro representante nipón, Shahryar, que lo relegó en los tramos decisivos y contuvo al británico Yibir, por el pescuezo. En tanto, el argentino que ganó el Nacional de 2018 traspasó la meta después de sus 14 rivales, a algo más de 16 cuerpos.

La Dubai Sheema Classic

En otros compromisos sin sudamericanos en la gateras, Bathrat Leon y Phantalassa les dieron los otros impactos a los japoneses, en el Godolphin Mile (G2-1600m) y la Dubai Turf (G1-1800m), donde hizo puesta con el irlandés Lord North.

La Dubai Turf

En el epílogo de la jornada, la Dubai World Cup no fue ni para el japonés Chuwa Wizard ni para el norteamericano Life is Good, que intentó defender su posición de mejor caballo del mundo uniendo ambos extremos pero cedió en los tramos finales. Quedaron tercero y cuarto, respectivamente, inmediatamente detrás del vencedor Country Grammer y el escolta Hot Rod Charlie, los norteamericanos que sellaron el 1-2 para esa hípica. Esta vez, el brasileño Aero Trem no logró avanzar y terminó octavo, entre 10 competidores, en la prueba que marcó el final de su campaña antes de ingresar a la reproducción en Uruguay.

La Dubai World Cup