El Derby, sólo para elegidos

Dieciséis potrillos lo lograron. Dieciséis ya ganaron. De los casi 6700 que nacieron entre julio y diciembre de 2005, unos pocos consiguieron entrar en el Derby Argentino (G 1-2500 m), la competencia que se hará en Palermo el sábado próximo, corona al mejor 3 años y es reconocida mundialmente.

Uno de cada cuatrocientos veinte potrillos hicieron posible el sueño de su dueño: correr el Nacional, poder vivir esa experiencia única que comienza a gestarse en los remates, en las visitas a los haras o en el estudio de los catálogos.

El Argentino ayer dejó organizada su reunión más fuerte del año. Por el mismo precio ofrecerá Nacional, Selección, Maipú, Palermo y la yapa del clásico Leguisamo.

Del Derby se borraron nueve de los inicialmente inscriptos, pero ninguna de esas ausencias logró resentir la competencia para la cual ayer se sortearon las gateras. Están los que tienen que estar, con Mi Amiguito, el ganador de la Polla, y City Banker, el primero del Jockey Club, a la cabeza.

El Selección será una carrera de autor, como ahora les dicen a las cosas delicadas. Serán ocho potrancas en la pista y dos de ellas exquisitas, como la invicta Cagnotte y la múltiple ganadora clásica Savoir Bien. Con ellas, Dando Amor, Miss Lake Queen, Miss Match, Nivola, Rica Roy y Sonrisar.

En el Gran Premio Palermo quedaron seis para correr, ocho menos que en la primera lista. Confirmaron sus presencias Bahiaro, Don Belisario, El Garufa, Le Park, Storm Embrujado y Storm Ramo.

Asimismo, los diez velocistas que se juntarán para correr el Maipú se sentirán cómodos porque ya no serán la gran manada que se temía. La atracción pasa por ver el segundo duelo entre Crazy Plus y Pryka, acompañados esta vez por El Noi, Knock, Mediático Jet, Old Black, Pulpo Tom, Pure Ready y Surprise Attack.

Draft consiguió un triunfo sólido Draft obtuvo ayer, en Palermo, la victoria que hacía una semana se le había escapado por poco. En el handicap Usia (1400 m), le ganó por dos cuerpos y medio a Perugia Fizz, y consiguió así su séptima conquista.

Tres fondistas de primera lÍnea

Eyeofthetiger, Latency y Life of Victory, tres de los mejores caballos adultos para las carreras de fondo, estarán en las gateras de la Copa de Oro (G 1-2400 m), el próximo domingo en San Isidro. Life of Victory intentará vencer por segundo año consecutivo en la carrera que es antesala del Carlos Pellegrini; Eyeofthetiger regresará al escenario donde no corre desde diciembre del año pasado y Latency entrará de nuevo en la cancha donde debutó ganando, hace ya cuatro años.

lanacionar

Temas DeportesTurf