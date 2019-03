Jorge Chávez llegó a los 4000 éxitos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de enero de 2005

FLORIDA.- El jinete peruano Jorge Chávez obtuvo, anteayer, su victoria 4000 al ganar con A Rizzi Reuben en Gulfstream Park. Chávez, de 43 años, que triunfó en el Kentucky Derby de 2001 con Monarchos, es el 18° jinete en actividad y el 42° que alcanza esa marca. "No pensé que habría tanta presión, pero en los últimos días empecé a preocuparme", dijo Chávez. "Espero lograr mi triunfo 5000 en tres o cuatro años, tal vez cinco." Chávez ganó el Premio Eclipse al mejor jinete en 1999. Dos años después ganó el Florida Derby y el Kentucky Derby, ambos con Monarchos. Chávez, que debutó en Perú en 1982, emigró a Estados Unidos en 1988 y encabezó la estadística en el Gulfstream Park en 1989, 1999, 2000 y 2001. Otra noticia relacionada con jinetes del país del Norte señala las intenciones de Chris McCarron de abrir su propia escuela de jockeys. Retirado ya de las carreras y actual vicepresidente de la empresa Magna, McCarron tiene previsto montar aquella academia en la zona de Kentucky. "La primera vez que se me cruzó esta idea fue en 1990, cuando me rompí mis piernas y brazos; tenía mucho tiempo para pensar, y en mi cabeza surgía la pregunta: «Si no puedo volver a montar, ¿qué haré con mi vida?». Y la respuesta era: o entrenar caballos o entrenar jockeys. Antes de hacerme viejo, debo poner en práctica mis planes y poder desarrollar mi propio negocio."

Fuente: AP

