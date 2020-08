El tordillo Miriñaque integra cuatro ternas, entre ellas la de "Caballo del Año" y la de "Mejor 3 años macho" junto a Roman Joy, su escolta en la Polla de Potrillos, e Imperador Fuente: LA NACION - Crédito: Carlos Lares

Como nunca, y pese a todo. Este miércoles, desde las 19.30, se conocerán los ganadores de las distinciones Carlos Pellegrini a los mejores de 2019 en una transmisión especial del hipódromo de San Isidro a través de YouTube y Facebook Live. Surgirán los consagrados de la temporada pasada de las 19 ternas y/o cuartetos que fueron anunciados en medio de la pandemia y sin carreras, pero por primera vez desde la creación de los premios Martín Fierro del turf hace cuatro décadas no será presencial. Todos estarán del otro lado de la pantalla. Las estatuillas serán simbólicas y les irán llegando a los elegidos a medida que la cuarentena lo permita.

Imposible que tantos candidatos puedan juntarse en un salón a palpitar los vencedores o escuchar el discurso y el nombre del Pellegrini del Año elegido por Miguel Crotto Sojo, el presidente del Jockey Club. No es momento para fiesta. La hípica pide por el regreso de las carreras, su último eslabón y el motor que mueve a la industria, que nunca dejó de asistir a los caballos pero lleva ya casi cinco meses prácticamente sin competencia (apenas se corrió en Río Cuarto en julio y en Tucumán en julio, con sus propios ejemplares y profesionales). Pero los campeones del año pasado merecen su reconocimiento (mediante el voto emitido por las asociaciones, medios especializados y el público) y ya no se puede postergar más.

El tordillo Miriñaque, llevado a los Estados Unidos tras llegar segundo en el GP Latinoamericano (G1) de marzo y en entrenamiento en California desde el mes pasado, está involucrado en cuatro categorías: "Caballo del Año", "Tres años macho", "Fondista" y, sorpresivamente, "Millero". El 22 de este mes haría su estreno en la hípica norteamericana, en el Pacific Classic (G1), un gran premio con un millón de dólares en recompensas cuyo récord de pista lo tiene otro argentino, Candy Ride, en la edición 2003.

Hay más nominados que dejaron el país y por estas horas galopan en Estados Unidos: Ivar, que descolló invicto a los 2 años y es favorito en esa terna, e Imperador (completa la de 3 años macho junto a Roman Joy). Ambos del stud RDI, de capitales brasileños, sin carreras en la Argentina también se optó por emigrar con ellos y pasaron a ser compañeros de techo en un centro de entrenamiento de Lexington.

Ivar se despidió invicto de la Argentina

Otras que emigraron son Joy Epífora, que ya corrió dos veces -en Churchill Downs y en Saratoga- e integra las dos ternas para potrancas, de 2 y 3 años, y La Renoleta, que mantuvo el invicto en Oaklawn Park en su debut norteamericano. Otros con doble nominación son las también yeguas Seas Alabada y Joy Canela, los caballos Glorious Moment y Sólo Un Momento, y Firmamento, la cabaña récord que está presente como criador y caballeriza.

A continuación, los candidatos de cada rubro de la 41ª entrega, ordenados sus integrantes por orden alfabético:

Dos años hembra:

Chic Nistel, Joy Epífora y Ondina Dubai

Dos años macho:

Ivar (BRZ), Perro Callejero y Storm Dynamico

Tres años hembra:

Joy Canela, Joy Epífora y Nastia

Tres años macho:

Imperador, Miriñaque y Roman Joy

Yegua adulta:

Bamb Harlan, La Renoleta y Seas Alabada

Caballo adulto:

Glorious Moment, Pure Nelson y Sólo un Momento

Velocista:

Art Show, Elogiado y Springdom

Millero:

El Consorte, Miriñaque, Pinball Wizard y Top One Scape

Fondista:

Glorious Moment, Miriñaque y Sólo un Momento

Jockey:

Pablo Falero, Francisco Goncalves y Eduardo Ortega Pavón

Aprendiz:

Sergio Barrionuevo, Alexis Castro, Lucas Noriega Cobián y Leonardo Tello Elizondo

Entrenador:

Enrique Martín Ferro, Jorge Mayansky Neer y María Cristina Muñoz

Caballeriza:

Firmamento, Parque Patricios y RDI

Criador:

El Paraíso, Firmamento y La Biznaga

Madre:

Calling You, Langostura y May Be Now

Padrillo:

Fortify, Orpen y Roman Ruler

Abuelo materno:

Bernstein, Intérprete y Southern Halo

Yegua del Año:

Joy Canela, La Renoleta y Seas Alabada

Caballo del Año:

Ivar (BRZ), Miriñaque y Seas Alabada