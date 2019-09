Miriñaque logró en la Polla de Potrillos su tercer éxito consecutivo Fuente: LA NACION - Crédito: Carlos Lares

Carlos Delfino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2019 • 21:36

La Triple Corona resulta un posgrado en la fábrica de ilusiones que es el turf. Cualquier camino puede llevar hasta allí. No hay una fórmula mágica. Sí, desafíos que parecen hechos para recordar que se puede soñar sin límites. Sino, que lo digan quienes rodean a Miriñaque, el tordillo que ganó la Polla de Potrillos y está rodeado de gente que lo vio nacer hace tres años. O los que se abrazaron a Joy Canela, la ganadora de la Polla de Potrancas, a la que compraron en un remate pese a haber quedado para el final por estar sentida de una mano. Ayer fueron los caballos estrellas en Palermo , en el inicio de la serie, junto al noble galopador Glorious Moment, el vencedor del otro gran premio, el General San Martín.

Miriñaque lleva tres triunfos en fila. Con el paso del tiempo y el aumento de las distancias edificó su perfil de atropellador y para batir por medio cuerpo a otro valiente como Roman Joy fue preparado especialmente los dos últimos meses. "Trabajé mucho para esta carrera. Hace 20 días tenía la sensación de que estaba haciendo las cosas bien y había soñado que ganaba así", confesó María Cristina Muñoz, su entrenadora. Jamás se le cruzó por la cabeza que su nombre podía quedar inmortalizado en la historia argentina como la primera mujer en levantar la copa en esta carrera.

La Polla de Potrillos

María entrena caballos del stud Parque Patricios. Miriñaque es fruto de una fantasía, la de Alberto Ibañez, propietario del potrillo y de la madre, Langostura, a la que Tatino compró preñada (por Catcher in the Rye) y dejó en el haras El Mallín. Un año después pensó en Hurricane Cat como padrillo para la yegua y nació este tordillo. "Lo vimos crecer en el campo y lo trajimos a domar a Palermo. Siempre creímos que podía ser un buen plan", sostuvo Muñoz. Esta vez no pensaron dónde ir a comprar. Lo moldearon ellos, y sumaron un socio, Rafael Pascual, un expresidente radical de la Cámara de Diputados de la Nación, que estuvo a punto de ver a otro de sus potrillos en la Polla: tiene parte de Amiguito Calificado, que era el favorito y se lesionó la semana pasada.

"Me dio tranquilidad que Francisco (Goncalves) haya elegido el mío", agregó la cuidadora. Se refería al jockey brasileño, líder de la estadística. "Tenía varias opciones para correr, pero Miriñaque siempre me gustó, lo tengo un paso adelanteen el concepto. Es manso, pero con la chaquetilla se agranda", explicó el jinete.

La Polla de Potrancas

Joy Canela forma parte de la última camada del liquidado haras La Biznaga. A Arturo Moscón, martillero, no se le cayeron los anillos por comprarla en una subasta de otro, Carlos Ezcurra. "Estaba manca, pero me gustaba igual. Le pedí a Juan (Ithuralde) que me diera unos días para evaluarla, pero no tenía nada e hicimos una sociedad con Quique y su hijo Nico", recordó Moscón. Juan es el manager que hoy asiente la historia y vive estos éxitos con "una carga de nostalgia".

Quique es Martín Ferro, el entrenador, que como veterinario descartó una lesión al revisarla y forjó una campaña casi impecable, con tres primeros en cuatro carreras. La tarde del remate hubo otra lesionada, que no llegó a salir al ring: Joy Epífora, otra hija de Fortify, que ya ganó dos grandes premios y ayer fue la escolta.

Joy Canela mostró una guapeza bárbara; por lo que vi, por la autoridad con la que ganó, no va a tener problemas en ir a la distancia, pensando en los 2000 metros del Selección Enrique Martín Ferro

El Gral. San Martín