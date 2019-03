Un británico algo distraído

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de mayo de 2000

NURBURGRING (AP).- A veces, parece que comportarse de la mejor forma sobre la pista (ser el más veloz, por ejemplo) no alcanza para tapar algunos cuestionamientos sobre determinados pilotos. Esta vez, quien está en el ojo de la tormenta por sus actitudes fuera de los circuitos es nada menos que Jenson Button, el joven británico que ayer, con su Williams, quedó al tope de los ensayos en este circuito alemán.

Pese a que debutó esta temporada en la máxima categoría y lo hizo de la mejor forma, con muy buenos resultados parciales y convirtiéndose en el piloto más joven en lograr puntos en una carrera, no todos son elogios para el inglés.

Dentro del equipo Williams estiman que Button tiene demasiadas distracciones. Es que, al margen de su labor en los autódromos, el piloto acaba de lanzar una línea de indumentaria y, lo que molesta más aún a sus jefes, es que aparece regularmente en las columnas de chismes de los diarios europeos.

En Williams creen que resultaría más apropiado que se concentre sólo en el automovilismo y no faltan los rumores sobre su reemplazo por el colombiano Juan Pablo Montoya al finalizar la temporada.

"Sé que el equipo piensa observar a Montoya, pero no me preocupa. Yo tengo que seguir haciendo lo que sé hacer. Además, nadie me ha formulado quejas hasta el momento", es la habitual defensa del inglés.

Sobre los cuestionamientos de la prensa, Button también tiene su opinión:"Es lógico. Cuando uno compite en un deporte importante, siempre van a decirse cosas. Y bueno... hay que saber aceptar lo bueno y lo malo;eso es algo que aprendí rápidamente", agregó, como queriendo quedar al margen de los problemas.

Button tiene tres puntos en el campeonato, después de un sexto puesto en el GPde Brasil y un quinto lugar en la prueba corrida en su país.

