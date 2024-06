Un joven de 28 años murió cuando hacía motocross en una pista de Santiago del Estero

Escuchar

Horas después que se conociera el deceso de Lorenzo Somaschini, el niño de 9 años que participaba de competencias de motos, otro hecho fatal enluta a ese deporte. Un joven de 28 años murió en una pista de Santiago del Estero tras sufrir un accidente mientras practicaba motocross en una pista ubicada en la localidad de Mansupa.

El diario local El Liberal identificó a la víctima como Álvaro Ruiz, conocido como “Tiki”. Fuentes policiales informaron a ese medio que el accidente ocurrió este lunes alrededor de las 18. La víctima estaba con su moto modelo Yamaha YZF 250 cc azul en el denominado circuito Eugster.

Por motivos que aún no fueron clarificados, la víctima habría salido del circuito e impactó de lleno contra un árbol primero y luego contra una pared con tela metálica. “Hizo un salto y continuó. Justo en esa parte del circuito venía una curva donde tenía que girar, pero él siguió de largo con la moto. No frenó, no se soltó, nada. La moto lo llevó. Antes de llegar al alambrado cayó al piso. Él para un lado y la moto para el otro”, contó un testigo del trágico episodio.

Una vez en el piso, el resto de los corredores rápidamente se acercaron a auxiliarlo, pero Ruiz ya se encontraba sin signos vitales. El dueño del circuido, Francisco Eugster, lo subió a una camioneta y -junto con el padre de otro corredor- lo trasladaron a un centro de salud de Termas. En el camino le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero ingresó al centro de salud ya sin vida.

El fiscal Ignacio Guzmán ordenó que trabaje en el lugar del accidente criminalística, inspección ocular y se realice también un croquis, secuestro del motovehículo, que se recepcione entrevista telefónica a testigo y se solicite la unidad morguera. En el lugar se entrevistó además al propietario del circuito. Sus compañeros de la pista dijeron que pensaban que Álvaro se habría descompensado mientras conducía su motocicleta, algo que será determinado con la autopsia.

La víctima era el mayor de tres hermanos. “Mi más sentido pésame para toda la familia. Que descanse en paz, Tiki”; “Descansa en paz, amigo y ex compa de la primaria y secundaria; todavía no puedo creer de la noticia, un joven lleno de vida y con muchas ganas de cumplir sus sueños, que Dios te tenga en su gloria, dale mucha fuerzas a tu familia y los que te querían”, rezan alguno de mensajes que lo despidieron en las redes.

LA NACION