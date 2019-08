El baile de Kyrgios después de concretar un punto ante Johnson que lo llevó a colocarse 6-0 en el tie break

La jornada del US Open se cerró entrada la madrugada del miércoles con la victoria del polémico australiano Nick Kyrgios (28° preclasificado), que se impuso al estadounidense Steve Johnson por 6-3, 7-6 (7-1), 6-4 en un partido en el que, como es ya común, discutió con el juez y el público.

El australiano demostró un juego agresivo y un saque salvaje (24 aces), pero que a veces pecó de impaciente. "Gracias por quedarse, es tarde y lo agradezco", dijo el jugador al finalizar el partido a las 1h12 locales.

Una de las grandes perlitas de Kyrgios se dio en el tie break del segundo set, cuando el australiano se exigió para llegar a un drop de Johnson y terminó cruzando la pelota del otro lado de la red. Enseguida, ensayó un bailecito que se volvió viral.

Ya en la rueda de prensa, acusó al circuito profesional masculino de vivir dentro de una corrupción. "La ATP es bastante corrupta, pero no estoy preocupado por eso en absoluto. Sí, me multaron con 113.000 dólares, pero ¿por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tres semanas cuando acabo de ganar la primera ronda del US Open?".

Su próximo rival es el francés Antoine Hoang. "No sé mucho sobre él" pero "no voy a pensar en eso ahora, mañana tengo el día libre y quiero ir por un café, descansar", indicó.

El "chiste" de Kyrgios para el ball boy

La pelea de Kyrgios con el umpire y con Steve Johnson