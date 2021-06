Valentía, riesgos, caprichos y privilegios: por qué Lionel Messi juega siempre

Lionel Messi quiere jugar. Siempre quiere jugar. Su deseo es genuino y valiente. Messi es diferente y recibe un trato distinto, discutir lo evidente sería ridículo. Y aunque la causa de la selección es colectiva, el capitán no contempla contener sus impulsos, sus antojos. Que Messi no se pierda ningún partido es el deseo de todos los que no tienen ninguna responsabilidad. Pero cuando cuidar al plantel es el plan, llama la atención que juegue el mejor, el más decisivo. El único realmente irremplazable es el único que se pone en riesgo. Cuando Lionel Scaloni argumenta sobre la carga de partidos, se saltea al Diez: esta noche será su sexto encuentro en 25 días, y el número 53 en nueve meses. Suma 4622 minutos en la temporada. Messi dispone, alma y patrón de la selección. Atención: de la actual y de las anteriores también.

Si Scaloni cuida a los amonestados es porque teme que una segunda amarilla los margine de los cuartos de final, cuando la Copa comenzará realmente para aquellos que participan como pretensiones. Es lógico y vale para ‘Dibu’ Martínez, Paredes, Lo Celso y para Lautaro Martínez. Pero también el entrenador guarda a Molina, Romero, De Paul, Nico González y a Di María, que no arrastran amarillas. Porque no quiere sorpresas en su columna vertebral. Y también es correcto. Pero queda expuesto ante el ‘caso Messi’.

El DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, hubiera preferido que Lionel Messi no hubiera jugado contra Paraguay, pero el capitán quiso estar AP / Eraldo Peres - La Nación

El entrenador sugiere y el jugador dispone. ¿Está bien? No. Pero es la mecánica establecida. Scaloni hubiese preferido que su capitán no jugase el lunes pasado contra Paraguay porque 72 horas antes se había enfrentado con Uruguay. Pero Messi jugó; se notó el cansancio y el rosarino ofreció su peor versión en la Copa América. Tenía razón el entrenador, que quedó más en evidencia al no imponerse.

Ahora Messi no está agotado y no volverá a jugar hasta el próximo sábado. No hay peligros, más allá de los imponderables. ¿Juega porque necesita roce y competencia? Otamendi también, y no estuvo con Paraguay y tampoco estará con Bolivia. Lautaro Martínez no entra en una cancha desde que fue reemplazado contra Uruguay, y podría reaparecer en los cuartos de final con 16 días de ‘inactividad’. Un dato adicional: anoche Neymar permaneció todo el encuentro de Brasil frente a Ecuador en el banco de los suplentes.

Entonces, si todos descansan, ¿al capitán no le corresponde ponerse al frente del operativo? Si hay una búsqueda grupal, ¿por qué justo el capitán tiene que desobedecerla? “Porque él siempre quiere jugar”, es una explicación que sólo refleja inmadurez. Nadie se lo reclamará, claro, esas acciones nacen (o no) del líder.

‘Dibu’ Martínez y Paredes tampoco se querían perder el choque con Bolivia, pero Scaloni no cedió. Retratos. Pero más allá de la autoridad del técnico puertas adentro. ¿Messi no tendría que empatizar con sus compañeros? Aliviaría la gestión del entrenador y afirmaría el espíritu de grupo. Si el diferente acepta que en un momento son todos iguales, la fuerza del conjunto puede ser imbatible. Malditas comparaciones, pero Diego Maradona escribió una biblioteca completa al respecto.