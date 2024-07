Video completo: el repudiable canto racista de Enzo Fernández que desató el enojo de Francia

Escuchar

Enzo Fernández, mediocampista de la selección argentina, quedó en el ojo de la tormenta debido a un video con el resto de sus compañeros donde se refirió, a través de una canción de cancha, de manera despectiva a los jugadores de Francia.

Este hecho se dio en un micro donde Fernández utilizó su celular para grabar un video y quedó en primer plano recitando frases que apuntaban a la nacionalidad de los jugadores franceses. Dicho clip recorrió las redes sociales y causó un fuerte repudio en el país europeo.

Enzo Fernández durante la transmisión en la que se escucharon los cantos Captura

De inmediato, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) emitió un comunicado oficial donde apuntó contra el jugador, la Asociación del Fútbol Argentino y elevó un reclamo a la FIFA. “Ante la gravedad de las manifestaciones, que son contrarias a los valores del deporte y los Derechos Humanos, el presidente de la FFF decidió interpelar directamente a su homólogo argentino (AFA) y la FIFA, y presentar una denuncia ante la justicia por palabras ofensivas de carácter racial y discriminatorio”, destacó la asociación que nuclea a los futbolistas franceses.

Fernández quedó directamente involucrado en el video que salió en una transmisión en directo de su cuenta de Instagram. Si bien sus propios compañeros lo alertaron sobre esto en el momento, todo se llegó a ver y quedó registrado. “Cortá el vivo”, manifestó una voz lejana en el micro para darle cierre a una canción dejó expuesto al mediocampista del Chelsea.

Las disculpas de Enzo Fernández tras la difusión del video donde la Selección celebra con un cántico con connotaciones racistas contra los jugadores de la Selección de Francia. Foto: captura

Horas más tarde, el propio Fernández, por la misma vía digital, pidió disculpas públicas por lo acontecido. “Quiero disculparme sinceramente por el video publicado en mi Instagram durante las celebraciones con Argentina. La canción incluye lenguaje muy ofensivo y no hay excusas para esas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar en la euforia de nuestra celebración por la Copa América”, expresó el exjugador de River y Defensa y Justicia.

En esa misma línea, puntualizó sobre la dureza de sus dichos que afectó directamente a los futbolistas franceses, en particular a varios de sus compañeros de esa nacionalidad que integran el plantel del Chelsea. “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme quedado atrapado en la euforia de nuestras celebraciones por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”, cerró.

Enzo Fernández quedó involucrado en un acto de racismo y debió salir a pedir disculpas IRA L. BLACK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La letra xenófoba y ofensiva se creó en el Mundial de Qatar 2022 cuando la selección argentina enfrentó a Francia en la final. Desde ese momento se empezó a fomentar una especie de rivalidad que decantó en este cántico ofensivo de Fernández.

