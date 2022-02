Video. Giovani Lo Celso recibió un violento pelotazo en la cara

Giovani Lo Celso, una de las figuras de la selección argentina que conduce Lionel Scaloni, tuvo una destacada actuación en el empate de su nuevo equipo, el Villarreal, ante el poderoso Real Madrid. Sin embargo, su protagonismo no se redujo solo al juego.

El volante surgido en Rosario Central está jugando sus primeros minutos en el equipo que dirige Unai Emery. Llegó proveniente del Tottenham de Inglaterra, el club dueño de su pase, para sumar más minutos de cara al Mundial de Qatar, que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de este año. Más allá de su gran perfomance ante el puntero de La Liga española, Lo Celso fue noticia por el violento pelotazo que recibió en la cara por parte de Daniel Carvajal.

Giovani Lo Celso recibió un violento pelotazo en la cara

Corría el minuto 22 de juego cuando el jugador argentino ingresó al área rival y disparó un fuerte remate de zurda que logró bloquear el volante uruguayo Federico Valverde. La definición hizo que Lo Celso se cayera al piso, y ahí fue cuando el defensor español le pegó un terrible pelotazo en la cara. Una actitud que fue reprochada por todo el plantel del Villarreal.

Daniel Carvajal le pegó un violento pelotazo a Giovani Lo Celso en la cara (Foto: Captura de video)

El árbitro fue advertido por los compañeros del rosarino y detuvo el partido. Acto seguido, se armó un tumulto entre los jugadores y el referí comenzó a repartir tarjetas amarillas para calmar las aguas. Sin embargo, lo más insólito es que no amonestó a Carvajal. El ex Estudiantes de La Plata, Juan Foyth, fue uno de los más enérgicos en el reclamo y le hizo frente a los rivales. En declaraciones post partido, el arquero figura de la jornada, Gerónimo Rulli, aseguró: “Carvajal estuvo mal, se lo dijimos y esperemos que recapacite. Hoy no pasó nada, pero el pelotazo en la cara, desde tan cerca y con esa potencia, puede terminar en algo mucho peor”.

Lo Celso, por su parte, apareció en las redes sociales después del empate y publicó un mensaje sin referencia alguna al episodio. “Queríamos ganarlo pero no se pudo. Gran partido del equipo ante un grandísimo rival.. Vamos por más que esto sigue, Villarreal”, escribió uno de los miembros estables de “La Scaloneta”.

El posteo de Lo Celso tras el empate de Villarreal ante Real Madrid (Foto: Twitter)

El rosarino debutó en Villarreal jugando los últimos 15 minutos del triunfo del equipo ante el Betis, club por el que también pasó y dejó un gran recuerdo entre los hinchas. De hecho lo recibieron con una ovación en el Estadio Benito Villamarín. Su buena actuación en ese cuarto de hora le hizo ganar confianza y Emery no dudó en ponerlo en el 11 inicial que recibió este sábado al equipo de Carlo Ancelotti en el Estadio de la Cerámica, y jugó 86 de los 90 minutos.

Con el empate, su equipo escaló a la sexta ubicación de la tabla de posiciones, que brinda un boleto para la Liga de Conferencia de la UEFA. El punto del Real Madrid fue celebrado también por el Sevilla, el equipo de los argentinos Marcos “Huevo” Acuña, Alejandro “Papu” Gómez, Lucas Ocampos y Gonzalo Montiel, que gracias a su triunfo ante Elche quedaron a cuatro puntos de la punta.