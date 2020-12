Vito De Palma y su ácido comentario por los fallos en favor de River

Vito Di Palma se quejó por los arbitrajes en los partidos de River Fuente: AFP

El periodista italiano e identificado hincha de BocaVito De Palma fue muy crítico con los arbitrajes y se quejó por las supuestas "ayudas" que, según él, recibe River

Los periodistas del programa ESPN90 debatieron acerca de las decisiones de quienes imparten justicia dentro de un campo de juego y hubo diferentes visiones respecto a los cobros favorables al equipo de Marcelo Gallardo.

El fin de semana el conjunto de Núñez jugó frente a Argentinos Juniors y hubo un supuesto penal a Gabriel Hauche a favor del equipo de la Paternal. El árbitro del encuentro Mauro Vigliano no cobró la falta y el delantero ni siquiera protestó.

El periodista Marcelo Benedetto aseguró: "¿Sabés por qué no protestó? Porque en Argentinos tienen una escuela de no andar protestando". A lo que el conductor Sebastián Vignolo retrucó: "Si tienen esa escuela, está mal".

Benedetto, reconocido hincha de Argentinos, se indignó por la arremetida de Vignolo y los panelistas. "¿Ustedes creen que sos más vivo porque protestas? ¿Así vas a ganar la Copa? ¿Qué estás diciendo, que soy un tonto porque no protesto?".

Morena Beltrán remarcó que lamentablemente hoy existen esas vivezas los protagonistas cuando declaran para después verse favorecidos en el partido. "Es feo tener que estar desconfiando", dijo Beltrán. Benedetto, en contraposición resaltó: "No podemos aceptar que voy a ser mejor protestando, está mal eso".

River y Argentinos igualaron en Avellaneda Crédito: Mauro Alfieri / POOL ARGRA

El panelista italiano Vito Di Palma, identificado con los colores de Boca, dijo sarcásticamente: "Se cae una señora en la esquina y el policía dice penal para River. Soy exagerado, pero hay un contexto de que la gente se ríe con eso".

El exdelantero e hincha de River Cristian Fabbiani, no tardó en contestar la provocación de Di Palma. "Es lo que genera River. Hay polémica y polémica pero no le pueden ganar. Hablan del VAR y todo, pero no de lo que hacen los demás equipos que no llegan ni al área", manifestó el exjugador.