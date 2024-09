Morteza Mehrzadselakjani, el paratleta más alto del mundo, con complicaciones para adaptarse en los Juegos Paralímpicos de París

Escuchar

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 están en marcha y presentan complicaciones similares a los convencionales. Es que una de las estrellas de la cita no tiene las comodidades mínimas como para tener un descanso acorde. Sin embargo, acepta continuar con su búsqueda de una nueva medalla dorada en en vóleibol sentado. Morteza Mehrzadselakjani, que mide 2,46 metros y no solo es el segundo hombre más alto del mundo, sino que es el deportista con mayor altura en la historia de los Juegos Paralímpicos, tiene que dormir en el piso de la Villa Olímpica.

“ Mehrzad no ha recibido una cama personalizada, como en Tokio, y eso le ha llevado a tener que dormir en el suelo. Pero tiene en mente un objetivo muy importante: convertirse en campeón ”, así lo comunicó el jefe de equipo iraní, Hadi Rezaeigarkani. Los organizadores no respondieron a la demanda y el paratleta todavía sigue su descanso en el suelo de una de las habitaciones de la delegación de Irán.

Morteza Mehrzadselakjani, el paratleta de 2,46 metros, quiere conquistar su tercera medalla dorada en vóleibol (Photo by Jens B√ºttner/picture alliance via Getty Images) picture alliance - picture alliance

Si bien los reclamos fueron elevados, no fueron escuchados, así como tampoco fueron resueltos los problemas con la alimentación, ya que también fueron escuchados a otras delegaciones molestas por la falta de variedad y las pocas proteínas disponibles en el comedor de la Villa Olímpica. “ No le importa si se queda tirado en el suelo o si no tiene qué comer. De cualquier forma, tiene la mente puesta en convertirse en campeón ”, dijo el entrenador iraní respecto de Mehrzadselakjani,

En ese contexto es que Mehrzadselakjani pasa sus días en París. El paratleta iraní, que tiene acromegalia -una enfermedad crónica que causa un exceso de hormona de crecimiento-, sufrió a los 16 años un accidente en bicicleta, lo que causó la rotura de su pelvis. Pasó por varias operaciones y a partir de ahí su pierna derecha dejó de crecer y es, aproximadamente, unos 15 centímetros más corta que la izquierda. Esto le hace complicado caminar, por eso se vio obligado a usar silla de ruedas.

El seleccionador iraní le descubrió en un programa de televisión al que iban personas con características físicas fuera de lo común. “ No estaba buscando un jugador que, sentado, pudiese ver claramente sobre la red pero un día lo vi en televisión ”, le contó el técnico al New York Times. Y agregó: “ Al verlo supe que podría utilizarlo en mi equipo. Solía ser considerado una rareza y era exhibido así por el país, pero lo hemos convertido en un campeón ”.

Mehrzadselakjani se unió al equipo iraní de vóleibol sentado en 2015 y asegura que desde ese momento entendió que debía convertir sus “limitaciones en oportunidades”. Incluso, en una charla con AFP comentó: “ Siempre me han llamado el ‘chico alto’ incluso antes de unirme al equipo nacional o a los Juegos Paralímpicos. Jugar al vóleibol sentado me ha ayudado mucho. El físico que una vez consideré muy malo me ha ayudado en este juego, y pude hacer buen uso de ello ”.

Aunque Mehrzadselakjani está considerado el mejor jugador del mundo de la especialidad, el jugador iraní siempre asegura que sus compañeros merecen tanto crédito como él: “ Aprecio que me llamen el mejor en el juego, pero no lo soy. Cada uno de nuestros chicos es el mejor… y hacemos el mejor equipo del mundo ”.

