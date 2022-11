Volkswagen sigue presente junto al mejor polo del mundo

escuchar

Por sexto año consecutivo, Volkswagen Argentina es Gold Sponsor del Abierto Argentino de Polo, el torneo más prestigioso del mundo. En su stand con vista a la cancha principal, exhibe el Nivus, la pick up Amarok y el Taos, vehículos que son producidos en General Pacheco y protagonistas de sus segmentos.

El stand sustentable de Volskwagen en el Abierto de Palermo

“Para Volkswagen es un gusto seguir apostando a la relación con este deporte y poder, como ya es costumbre, recibir a todos los fanáticos y amigos de la marca en Palermo”, sostuvo Martín Massimino, director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

Gimena Accardi, Pollo Álvarez, Nicolás Vazquez y Benjamín Rojas

Alineados con la estrategia global de la marca Way To Zero, el stand se construyó con elementos sustentables. Los jardines verticales utilizan agua de lluvia para su riego, y las placas que revisten la estructura son de plástico reciclado.

Pia Slapka

En asociación con Siemens, se instalaron paneles solares para la obtención de energía verde, y el staff utiliza la colección sustentable de Adidas.

Volkswagen Argentina es Gold Sponsor del Abierto Argentino de Polo

Personalidades como Pia Slapka, Gimena Accardi, Nicolás Vazquez, Benjamín Rojas y el Pollo Álvarez pasaron por el stand a disfrutar del mejor polo del mundo con una vista única.

La vista privilegiada de la cancha principal desde el stand de Volkswagen

