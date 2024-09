Volvió Marcelo Gallardo y... el hermetismo: la última práctica de River antes de Boca dejó la puerta abierta para todos

Escuchar

Volvió Marcelo Gallardo. Volvió el hermetismo. La última práctica de River antes del superclásico no dejó certezas del equipo que pondrá el DT millonario para visitar este sábado a Boca desde las 16. Con solo tres días de trabajo tras el 1-1 con Colo Colo en Chile, el Muñeco recién les confirmará el equipo a los jugadores antes de salir rumbo a la Bombonera, pero ya hay una certeza: no arriesgará a ningún habitual futbolista titular que no llegue al 100% desde lo físico.

Pasadas las 17 comenzó el último trabajo en el River Camp de Ezeiza con una confirmación: Maximiliano Meza no fue incluido entre los 23 convocados por la fatiga muscular en el aductor y su lugar fue tomado por Agustín Sant’Anna. El resto de la lista la componen los mismos que estuvieron ante Colo Colo, sin Ramiro Funes Mori -por decisión táctica- y lógicamente sin Rodrigo Aliendro y Pity Martínez, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Pero Meza no es el único que descansará este sábado. Según pudo saber LA NACION, el plan inicial de Gallardo de apostar por un equipo con mayoría de titulares hoy está seriamente en duda por la necesidad de llegar lo más fresco posible a la definición copera del próximo martes. Y de miércoles a viernes hubo tareas regenerativas y hasta diferenciadas por momentos para Germán Pezzella, Matías Kranevitter y Claudio Echeverri, quienes, al igual que Marcos Acuña, Ignacio Fernández y Miguel Ángel Borja podrían ir al banco de los suplentes en la Bombonera.

De esta manera, el Muñeco guardaría al menos siete futbolistas que fueron titulares en Chile y podría, además de las certezas de Franco Armani y Paulo Díaz, sostener a Fabricio Bustos y Santiago Simón como tándem por la banda derecha. ¿Cómo podría formar el equipo ante estos cambios? Armani; Bustos o Casco, Gattoni o González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Simón o Fonseca, Villagra, Lanzini; Mastantuono; Colidio y Bareiro. Aunque ni en 2015 (antes de los octavos de la Libertadores), ni en 2016 (previo a la final de la Copa Argentina) ni en 2021 (a días de las semifinales de la Libertadores) guardó jugadores para el clásico previo a partidos cruciales, jamás estuvo en una situación así: con solo dos días para preparar un duelo de vuelta tan decisivo.

Para su visita número 13 a la Bombonera, que será su primer superclásico en este segundo ciclo, el DT dispuso tres entrenamientos vespertinos en Ezeiza para ganar margen de recuperación física. El equipo volvió el miércoles por la tarde de Chile y del aeropuerto fue al predio directamente a tener su primera práctica con labores regenerativas para los que jugaron en la Copa y movimientos físicos para el resto. Luego, el jueves hizo tareas de fútbol reducido con los que no estuvieron en el once inicial en Chile y este viernes recién realizó movimientos tácticos colectivos para empezar a definir el equipo.

Además, también tomó la decisión de tener una concentración XL en una semana muy especial: el plantel dejó el predio en micro para pasar la noche del viernes en el Hotel Hilton de Puerto Madero a la espera del duelo de este sábado. Una vez finalizado el cruce en La Bombonera, volverán al hotel para descansar y el domingo por la mañana habrá un nuevo entrenamiento en el predio. Finalmente, se reencontrarán el lunes para tener un último movimiento en el predio y volver a concentrarse antes de Colo Colo.

“Tomaré la decisión en las horas previas al partido”, anticipó el Muñeco tras la igualdad en tierras chilenas. Y así se encuentra el mundo River. A la espera de conocer con qué sorprenderá Gallardo en su regreso al partido estelar del fútbol argentino. El gran objetivo sigue siendo la Copa Libertadores, pero el superclásico puede ser ese impulso anímico para dar un salto necesario.