100 años al servicio del cliente: un referente legal que combina tradición e innovación en derecho

La actividad empresarial necesita respuestas rápidas, concretas y eficaces en todos los campos de actuación. Y para lograrlo es necesario contar con un estudio jurídico que anticipe riesgos y proponga recomendaciones estratégicas diseñadas para alinearse con los objetivos comerciales de la empresa, garantizando la seguridad jurídica en cada operación.

Con este enfoque, el Estudio Moltedo brinda un servicio integral y confiable basado en el compromiso, y la vocación de excelencia jurídica, con una amplia red de corresponsales que le permite asistir a sus clientes con inmediatez en Argentina y en los principales centros de negocios del mundo.

Estos valores han convertido a uno de los estudios con mayor trayectoria del país en un referente del derecho empresarial. Su propósito de trabajo se basa en 4 pilares: compromiso, calidad, integridad y un conocimiento jurídico profundo.

Se destaca por brindar asesoramiento legal integral y personalizado, estableciendo una relación cercana y estratégica con cada cliente.

El Estudio Moltedo ha cumplido 100 años desde su nacimiento, cuando el Dr. Rodolfo Moltedo en 1925, lo fundó con una premisa clara: “El abogado al servicio del cliente”. Un siglo después, esa filosofía sigue intacta, aunque adaptada a los desafíos de un mundo digital y globalizado.

Los actuales socios —Andrés Sanguinetti, Rodolfo Sánchez Moreno, Martín Del Rio, Bernardo Beccar Varela, Gonzalo Sánchez Moreno, Mariano Vaquero, Sebastián Serra y Pablo Cirilli— representan la tercera generación al frente del estudio.

Llegar a los 100 años de trayectoria ininterrumpida implicó adaptarse a los cambios, combinando tradición profesional con innovación y vocación de trascendencia, incorporando herramientas tecnológicas y metodologías modernas al ofrecer sus servicios.

“Cumplir 100 años en Argentina es mucho más que una cifra. Es el resultado de trabajar detrás de un concepto y un ideario, adaptándose a los tiempos que cambiaron y manteniendo una vocación de continuidad más allá de las personas”, sostuvo Martin Del Río, socio administrador del estudio.

A lo largo de estas décadas, el Estudio Moltedo ha acompañado a empresas comerciales, industriales y de servicios —nacionales y extranjeras— en múltiples áreas del derecho, logrando también ampliar su gama de servicios en áreas como el derecho de familia y el derecho sucesorio. Su práctica “full service” está al servicio de las empresas familiares y las corporaciones, con capacidad para atender las principales áreas de práctica del derecho.

El último año mudó sus oficinas a un espacio abierto en el piso 8º de San Martín 140, rompiendo con el concepto tradicional y reflejando su visión de futuro. En sintonía con esta visión, ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos y potenciar la calidad del servicio.

“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que inspiró a Rodolfo Moltedo: poner al abogado al servicio del cliente, sin buscar protagonismo, sino soluciones”, concluyó Del Río.

