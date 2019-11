"Cien días para estacionar", el título que pondría Lacunza a su paso por el Ministerio de Economía 07:25

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 01:13

El ministro de Economía, Hernán Lacunza, participó de Mesa Chica, el programa que se emite por LN+ y se refirió nuevamente a la "herencia" que recibirá Alberto Fernández, a quien señaló que le quedará, después del 10 de diciembre, un país con "mejores cimientos". A la hora de evaluar su gestión, el funcionario ahondó en el momento delicado de su asunción y resumió estos meses con un hipotético titular de libro: "100 días para estacionar".

De esta curiosa forma, Lacunza sintetizó los más de tres meses de administración como ministro de Economía. "Cuando asumí los pronósticos eran apocalípticos", opinó sobre aquel 17 de agosto, pocos días después de las PASO, cuando lo esperó un escenario marcado por "una devaluación muy importante" y de gran incertidumbre.

"Lo importante es que el barco llegue al puerto y, si tiene que cambiar de capitán, como va suceder ahora, que lo haga en orden", señaló. El funcionario sostuvo que desde su cartera lo que se priorizó fue dejar al país con la mayor cantidad de recursos y reservas posibles, para que el próximo gobierno "tenga mayor grado de libertad en el despliegue de sus políticas".

Hernán Lacunza: "Cuando asumí los pronósticos eran apocalípticos" 06:59

Video

El ministro destacó que la nueva administración recibirá una herencia positiva, en términos de reformas estructurales. "Nosotros hicimos un trabajo responsable con un alto costo político, pero nos permitió bajar el déficit fiscal y ordenar las cuentas públicas, al igual que la herencia. Lo que queda para el próximo gobierno es la parte más visible como el desempleo, la pobreza y la inflación, que no es buena".

Si bien se mostró autocrítico sobre la gravedad de este último punto, destacó: "Por el lado de los cimientos la próxima gestión va a tener mejores condiciones para apalancar un programa económico consistente para recuperar el crecimiento rápidamente, después de que se resuelva la cuestión de la falta de crédito voluntario que hay hoy".

De todas formas, advirtió: "Va a quedar un déficit fiscal ordenado, mucho mejor que antes pero tampoco sobra". En ese sentido, el economista resaltó que se debe tener en cuenta la naturaleza de muchas medidas transitorias, entre las que enumeró al control de cambios y la emisión de moneda.

"Cien días para estacionar", el título que pondría Lacunza a su paso por el Ministerio de Economía 07:25

Video

"La emisión no es automáticamente un daño inexorable si está acompañada de un programa, va a depender del tiempo y de la dosis, pero no nos enamoremos de medidas transitorias", alertó Lacunza. En ese sentido, también se refirió a los controles de cambio como una política de emergencia necesaria en "un momento oportuno". Sin embargo, aclaró: "Un país no se va a desarrollar con controles cambiarios severos".

A lo largo de toda la entrevista el ministro prefirió obviar recomendaciones o sugerencias destinadas al próximo gobierno, ya que explicó que hoy no se encuentra en el rol de analista. Aún así, Lacunza deslizó la urgencia de renegociar la deuda, la cual calificó de "manejable". Y concluyó: "Con los acreedores haría más hincapié en los plazos que en los montos".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal