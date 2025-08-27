LA NACION

Bitcoin hoy: la cotización al 27 de agosto

La criptomoneda cotiza a US$111304.45; este precio muestra una variación del 1,08% del valor de las últimas 24 horas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Delegar en brókers idóneos que sean confiables y comprendan las dinámicas y oportunidades del negocio es fundamental, y marca una diferencia clave a la hora de hacer crecer a la empresa.
Delegar en brókers idóneos que sean confiables y comprendan las dinámicas y oportunidades del negocio es fundamental, y marca una diferencia clave a la hora de hacer crecer a la empresa.Shutterstock

Bitcoin (BTC) cotiza hoy, 27 de agosto, a US$111304.45 (ARS $151.930.581), según la billetera virtual Lemon.

Este precio lo posiciona 1,08% respecto de su valor hace 24 horas y 1,73% en comparación con el mismo día de la semana pasada.

El dominio actual del token (capitalización de mercado) es US$2.212.834.464.309.

Bitcoin es la criptomoneda (moneda virtual) más importante de la actualidad. Cada vez más aceptada en todo el mundo, se puede usar para comprar productos y servicios.

Cada bitcoin es como un archivo que se almacena en una "billetera digital", ya sea en el teléfono celular, en una computadora o en una tablet. Las personas y empresas pueden realizar transferencias de bitcoins o una parte de un bitcoin entre diferentes billeteras digitales.

Cada una de estas transacciones quedan registradas en una lista pública llamada blockchain. De esta forma, se puede conocer la historia de un bitcoin, con el fin de evitar robos, copias falsas o deshacer transacciones.

Existen tres maneras principales para obtener un bitcoin. Se pueden comprar usando dinero real (dólares, por ejemplo); se pueden vender bienes y servicios y cobrar en bitcoin; y se pueden "minar" (crear como se dice en la jerga del mercado de criptomonedas) en una computadora.

Para minar o crear nuevos bitcoins se necesitan computadoras de alta potencia que, a través de la resolución de cálculos computacionales extremadamente complejos, reciben como recompensa un bitcoin.

LA NACION
Futuria
Más leídas
  1. La ciencia busca respuestas a las proezas de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
    1

    “El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords

  2. La razón por la que cada vez más cartoneros abandonan la actividad
    2

    “Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir

  3. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
    3

    Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

  4. Murió un joven de 22 años tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos
    4

    Murió un joven de 22 años tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos

Cargando banners ...