Bitcoin hoy: la cotización al 5 de marzo

Bitcoin (BTC) se encuentra hoy, 5 de marzo, en un valor de US$72.539 (ARS $106.706.296), según la billetera virtual Lemon. En comparación con la jornada anterior, su precio muestra una variación de 7,28%, mientras que frente a la misma fecha de la semana pasada registra un cambio de 6,1%. Estas fluctuaciones forman parte del comportamiento habitual de los criptoactivos.

Su capitalización de mercado actual es de US$1.449.416.456.132, lo que confirma a Bitcoin como el activo digital más influyente del ecosistema.

Bitcoin nació en 2009 como una propuesta alternativa al sistema financiero tradicional, creada por una identidad aún desconocida bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. Su idea inicial fue ofrecer un tipo de dinero electrónico que pudiera usarse de persona a persona, sin bancos ni intermediarios.

Con el tiempo, esta tecnología se expandió de forma global y hoy millones de usuarios emplean Bitcoin tanto como inversión como medio de pago en comercios físicos, tiendas online y plataformas digitales. La adopción crece porque permite transferencias rápidas, internacionales y sin restricciones de horarios.

Para operar con Bitcoin, cada persona utiliza una “billetera digital”, que funciona como una cuenta donde se pueden enviar y recibir fondos. A diferencia de otros sistemas, estas transferencias no dependen de bancos: se procesan directamente entre usuarios.

Todas las transacciones se registran en la blockchain, un libro contable público y compartido que garantiza la transparencia del sistema y evita duplicaciones o fraudes. Esta tecnología es considerada por muchos especialistas como una de las innovaciones más importantes de la última década.

Las formas de obtener Bitcoin también han evolucionado. Puede adquirirse con dinero tradicional, recibirse como pago o generarse mediante la minería: un proceso en el que computadoras potentes ayudan a validar las operaciones en la red y, como recompensa, obtienen nuevas unidades de BTC.

Hoy, más allá de su volatilidad, Bitcoin se consolidó como una pieza clave dentro del universo de las criptomonedas y como un símbolo del avance hacia formas de dinero más digitales, globales y descentralizadas.