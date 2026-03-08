Criptomonedas hoy: cotización de las principales divisas digitales al 8 de marzo

El bitcoin (BTC) cotiza hoy, 8 de marzo, a US$67.102 (ARS $99.647.773), según la billetera virtual Lemon. Este precio representa una variación de 1,62% en 24 horas y 0,78% respecto de la semana pasada. La capitalización de mercado del token es de US$1.341.140.503.833.

Entre las principales criptomonedas del mercado, Ethereum (ETH) —la segunda por capitalización— opera a US$1.952,23 (ARS $2.899.056), con un cambio diario de 1,19%.

Entre las altcoins destacadas, BNB (Binance) cotiza a US$617,96 (ARS $917.668); Cardano (ADA), a US$0,25 (ARS $374,45); y Solana (SOL), a US$82,55 (ARS $122.582). Las variaciones de las últimas 24 horas fueron de 1,58%, 2,54% y 2,24%, respectivamente.

El mercado total de criptomonedas asciende a US$2.217.314.155.400 billones, con una variación de 1,44% en el último día. El volumen operado en 24 horas es de US$49.533.269.036.

Las criptomonedas son activos digitales que funcionan sobre redes descentralizadas basadas en tecnología blockchain, lo que permite registrar transacciones sin intermediarios. Según especialistas del ecosistema entrevistados por LA NACION, una criptomoneda es, en esencia, un código o contrato inteligente que representa valor dentro de una red distribuida y puede utilizarse para pagos, ahorro, inversión o aplicaciones descentralizadas.

Bitcoin fue la primera criptomoneda y estableció un modelo basado en oferta limitada: solo existirán 21 millones de unidades, característica que explica parte de su valoración de mercado. Con el tiempo, comenzó a percibirse como una forma de “oro digital” y un activo de resguardo para algunos inversores.

Dentro del ecosistema también existen las stablecoins, monedas digitales diseñadas para reducir la volatilidad al estar vinculadas a un activo estable, como el dólar. Ejemplos como USDT y USDC permiten transferencias rápidas, pagos transfronterizos y protección frente a la inflación, y concentran una parte creciente de la actividad global. En Estados Unidos, por ejemplo, 161 millones de personas poseen stablecoins, según reporta LA NACION.

Incluso existen versiones locales: en Argentina ya se puede operar una stablecoin vinculada 1:1 al peso argentino (wARS), lo que permite realizar pagos y transacciones 24/7 sobre redes como Ethereum, Base o World Chain. Esta digitalización del peso abre la puerta a operaciones instantáneas sin intermediación bancaria.

Las claves del mercado cripto

El mercado global atraviesa actualmente una fase de mayor adopción y profesionalización, pero también de ajustes y correcciones. Las salidas netas de fondos institucionales, especialmente desde ETF de bitcoin en EE.UU., y la volatilidad en derivados provocan movimientos bruscos en los activos principales.

En paralelo, el contexto macroeconómico internacional influye en el apetito por riesgo y en la rotación hacia activos tradicionales, dando lugar a jornadas de alta volatilidad y volumen. Este comportamiento es consistente con un mercado que alterna ciclos de expansión e incertidumbre, mientras intenta consolidarse en el sistema financiero global.