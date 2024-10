Noah Perlman, de Binance: “Estamos muy entusiasmados con el enfoque en la Argentina”

Binance fue creada en 2017 por el programador Changpeng Zhao, conocido como CZ. Primero radicada en China, la empresa se trasladó a Japón cuando el gobierno local empezó a regular más fuertemente al sector de las criptomonedas. De Japón pasó a Malta, por la misma razón. Y de Malta pasó a no tener headquarters. En el medio, se convirtió en la empresa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Pero con el crecimiento llegaron los problemas. Acusada de favorecer operaciones de lavado de dinero y financiamiento de narcos y terroristas, la firma tuvo que pagar US$4000 millones de dólares en multas en noviembre de 2023, luego de una investigación de la justica de Estados Unidos. Y CZ tuvo que dejar su rol de CEO. Fue condenado a cuatro meses de prisión.

Ese mismo año ingresó a la empresa Noah Perlman, como nuevo Chief Compliance Officer. Perlman tenía, además de experiencia en el mundo cripto y en las finanzas, un pasado como exagente de la DEA -la agencia de control de drogas de EE.UU.-. En una entrevista con LA NACION, el CCO de Binance habla de cómo se desenvuelve la empresa bajo el monitoreo de EE.UU., cuál es la importancia de una buena regulación y cómo se construye, y analiza el caso de “fiebre trader” en San Pedro.

-Ingresaste a Binance en enero de 2023, cuando la empresa era investigada en EE.UU. ¿Qué balance personal hacés de estos casi dos años?

-Fueron un par de años notables. Se desarrollaron muchas cosas para la industria, y para Binance en particular. Sí, cuando me uní, en enero de 2023, todavía había algunas investigaciones pendientes, de larga data, que no se habían resuelto, principalmente con los EE.UU. En noviembre de 2023 las resolvimos. Y estuvimos muy contentos de resolverlas. Pero esas soluciones vinieron con algunas consecuencias. Una de ellas es, obviamente, la renuncia de CZ [Changpeng Zhao] al puesto de director ejecutivo, y la designación de un nuevo director ejecutivo, Richard Teng. Y también la imposición de dos funcionarios designados por los EE.UU. para supervisar nuestro cumplimiento de lo que resolvió la investigación. Obviamente, es un gran cambio.

-¿Cómo viven el día a día del monitoreo en la empresa?

-Es un gran desafío, pero también una oportunidad. Definitivamente no es business as usual. Quiero decir, tenemos a los reguladores y a submonitores con los que debemos colaborar. Pero yo siento... creo que mucha gente tal vez dudó de mí... lo dije cuando llegaron los supervisores... lo vi como una gran oportunidad. Porque íbamos a poder trabajar con algunas de las mejores mentes en criptografía y en cumplimiento y, de alguna manera, desarrollar programas de vanguardia. Y todavía creo eso.

-Falta poco para las elecciones presidenciales en Estados Unidos [5 de noviembre]. ¿Cómo creés que va a impactar el resultado en el sector? Ambos candidatos presidenciales hablaron a favor, de distinta manera, de las criptomonedas... Trump incluso dijo que quiere convertir a EE.UU. en la capital cripto del mundo. Por otro lado, ¿creés que puede cambiar la situación de monitoreo de Binance?

-No creo que el sistema de monitoreo cambie, porque eso ya está resuelto. Y bueno, con cualquier cambio en la administración, ya sea que el cambio venga con un candidato del mismo partido gobernante o de otro partido, hay una oportunidad para un reinicio. Creo que existe la oportunidad de hacer una mejor regulación de las criptomonedas en los EE.UU. Quiero decir, en nuestro caso, no operamos ahora en los EE.UU. Pero los EE.UU. son un mercado importante. Y lo que sucede en los EE.UU., lo que sucede con la regulación y la aplicación de las criptomonedas en los EE.UU., influye en el resto del mundo. Así que, obviamente, estaremos pendientes. Y lo que nos gustaría que pase es lo que nos gusta en todas partes: una especie de regulación inteligente y reflexiva, que proteja a los usuarios, pero que también ayude a la industria a crecer y que no penalice a las personas injustamente.

-El Gobierno argentino avanza con su propio marco regulatorio para las criptomonedas. ¿En qué consistiría una regulación “inteligente y reflexiva”? ¿Qué dirías que hace que un sistema regulatorio sea bueno?

-Sí, estamos muy entusiasmados con el enfoque aquí en Argentina. Acabamos de obtener nuestro registro, fue nuestro vigésimo... Entonces, lo que hace que una regulación sea buena son reglas claras de juego. Ese es el punto de partida. Tanto la industria como los reguladores deben trabajar a partir de un manual que todos comprendan. Y luego pueden empezar a hacer cambios en él. Lo que es menos efectivo y perjudicial para todos es justamente no saber cuáles son las reglas y simplemente intentar que funcionen... es perjudicial para todos tratar de averiguar las reglas sobre la marcha... para nosotros fue mortal tratar de averiguar sobre la marcha y luego ser penalizados por algo que no estaba escrito, fue un poco desmoralizante. Lo importante es tener una especie de diálogo abierto, tener reguladores que puedan ser reflexivos, que estén ansiosos por trabajar con la industria. Nos gusta pensar que tenemos estas 20 licencias, regulaciones y autorizaciones en todo el mundo, y que tenemos mucha experiencia. Y nos gusta llevar esa experiencia a cualquier regulador que escuche. Sabemos qué es efectivo y qué es menos efectivo.

-Algunas billeteras cripto en la Argentina le advierten al Gobierno que, si regula demasiado, puede ser perjudicial para la industria. ¿Estás de acuerdo?

-Siempre es un equilibrio y, en cierto modo, hay que encontrar esa línea de lo que es demasiada regulación. La industria y los reguladores probablemente siempre estarán un poco en desacuerdo, pero en realidad, la regulación puede ser una bendición para la industria y ayudarla a crecer. ¿Hay instituciones y ETF que entran en la industria sin una regulación adecuada? Yo diría que no. ¿Black Rock y Morgan Stanley se sienten cómodos exponiendo a sus clientes o sus fondos sin los marcos adecuados establecidos? Yo diría que no. Entonces creo que es un poco demasiado directo decir que la regulación matará al negocio, pero sé que eso no es lo que están diciendo en realidad. Están diciendo regulación sí, pero discutamos qué tipo. Hay gente que simplemente se mantiene alejada de los EE.UU., pero no es porque haya una regulación excesiva, sino una falta de claridad. La claridad es la clave.

-¿Cómo evaluás entonces el desarrollo del entorno cripto en la Argentina?

-Ciertamente seguimos muy entusiasmados, nuestro compromiso con la región, con Argentina en particular, sigue siendo increíblemente fuerte, por todas las señales que hemos recibido del Gobierno. La prueba definitiva siempre va a estar en los detalles, en la regulación, pero ya sabés qué podés esperar por el tipo de enfoque del Gobierno para la concesión de licencias. ¿Van a abrazar a la industria? ¿Van a trabajar con la industria o están poniendo obstáculos? La verdad es que todas las señales hasta ahora nos indican que este es un mercado importante para nosotros, y un mercado importante para el Gobierno.

-Justamente en las últimas semanas, mientras el Gobierno avanza con la regulación del mundo cripto, se dio a conocer una estafa muy grande en una localidad de la provincia de Buenos Aires, vinculada a supuestas criptomonedas. ¿Cómo afectan estas cosas a la industria? ¿Qué se puede hacer para prevenir estos casos?

-Todavía estamos en la etapa de desarrollo de las criptomonedas, a pesar de que existen desde hace un tiempo. La verdad es que cualquier tipo de actividad delictiva o actividad fraudulenta que tenga a la criptomoneda como un componente se convierte en noticia, y lo entiendo. Los esquemas Ponzi son tan antiguos como Charles Ponzi, y probablemente incluso antes. Han existido desde siempre y sucederán independientemente del medio. Pero la responsabilidad de la industria no es solo decir esto. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Lo que hay que hacer, y lo que hacemos, es ser increíblemente vigilantes en términos de lo que pasa y ser súmamente cooperativos con las fuerzas del orden si vemos indicios de fraude. No queremos esperar al usuario, a que el usuario necesariamente reporte algo. Tratamos de educar a los usuarios, pero también nos comunicamos de manera proactiva con las fuerzas del orden y tratamos de colaborar para detener esto.

-Más allá de la cooperación con los gobiernos, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere invertir en cripto para que no caiga en fraudes?

-Es fundamental seguir educando a nuestros amigos, a nuestra familia, en particular a las personas que son menos conocedoras de las inversiones y que pueden estar entusiasmadas con promesas no realistas. Quiero decir, las criptomonedas siguen siendo súper emocionantes y hemos visto una increíble suba de los precios. Pero en este contexto, hay personas que son menos conocedoras de las inversiones y entran en el espacio y pueden ser más susceptibles a ser engañadas. Por otro lado, el tema es cómo educar a la gente sin avergonzarla. Porque puede ser una vergüenza haber caído en una estafa, y eso puede ser una traba para que ciertas cosas se reporten, para hablar del tema. Pero no es una vergüenza, puede pasar. Es realmente importante tener en cuenta eso.

