Nueva paradoja de la IA: crece la demanda de profesionales contratados para corregir sus errores

Lisa es diseñadora gráfica freelance y reside en España. Si bien su trabajo es estrictamente digital, en el último tiempo retomó el pintar con acuarelas, entre otras técnicas tradicionales, para obtener ingresos de ello. ¿El motivo? La inteligencia artificial (IA). “No sé si soy lo suficientemente buena como para sobrevivir al mundo digital”, reconoció la joven a The Guardian.

Y es que, desde el lanzamiento de ChatGPT, en noviembre de 2022, comenzó a notar cambios en su diaria laboral: de recibir encargos esporádicos y poco remunerados para crear logotipos y diseños de packaging, ahora pasó a verse desbordada por pedidos para corregir versiones generadas por IA. Mejorar imágenes borrosas y convertir diseños defectuosos en archivos utilizables son algunas de sus nuevas tareas. Para 2025, estos trabajos representaban entre el 60% y el 70% de sus ingresos anuales.

Sin embargo, los pagos eran bajos y, en algunos casos, los diseños generados con IA tenían tantos errores que debía recrearlos desde cero. Además, a Lisa le preocupaba infringir normas de derechos de autor. “Era un trabajo completamente carente de alma”, comentó Lisa, que ahora se dedica a los “diseños hechos por personas”.

Profesionales destacan salarios bajos y largas horas de trabajo Shutterstock

El caso de Lisa es solo uno entre miles de trabajadores freelance. De hecho, en el último tiempo el término “AI slop” —utilizado para describir contenido de baja calidad generado por esta tecnología— ganó amplia popularidad en plataformas de búsqueda de trabajo.

En Freelancer.com, por ejemplo, las ofertas de empleo etiquetadas con frases como “corrección de IA”, “alucinación de IA” y “error de IA” aumentaron un 87% hasta alcanzar las 10.760 a nivel mundial entre agosto de 2025 y junio de 2026, de acuerdo a The Guardian. Los trabajos están vinculados a diseño gráfico, edición de video, corrección de textos y redacción de contenidos.

Por su parte, el sitio Upwork registró un incremento del 70% interanual en este tipo de trabajos, mientras que en la plataforma Fiverr las búsquedas con la palabra clave “limpieza de IA” crecieron más de 20 veces entre 2023 y 2026.

El escenario plantea un problema para el mercado laboral creativo independiente. En números concretos, las ofertas de trabajo freelance expuestas a la automatización retrocedieron un 21% en los ocho meses posteriores al lanzamiento de ChatGPT, y las tareas vinculadas a la creación de imágenes cayeron un 17% tras la llegada de los generadores de imágenes con IA, según un estudio publicado por la revista Management Science. Tales pérdidas continuaron, de acuerdo a otra publicación difundida en Science Direct este año.

En paralelo, crece la cantidad de trabajadores que se vuelcan al empleo independiente, en un contexto en el que las empresas achican sus equipos y reducen las contrataciones.

El término “AI slop” —utilizado para describir contenido de baja calidad generado por esta tecnología— ganó amplia popularidad en plataformas de búsqueda de trabajo Ju Jae-young - Shutterstock

Matt Barrie, CEO de Freelancer.com, sostuvo que este tipo de trabajos suelen ser encargados por pequeñas empresas y emprendedores que utilizan herramientas de IA para generar una primera versión. Sin embargo, tras detectar errores, no cuentan con las herramientas o conocimientos necesarios para arreglarlos.

“El contenido generado por IA necesita que una persona lo convierta en algo pulido y realmente utilizable”, precisó a The Guardian.

Nathan McConnell, editor multimedia que combina su trabajo independiente con un empleo de tiempo completo, empezó a recibir encargos para editar videos generados por IA en 2023. Desde entonces, realizó tareas que van desde eliminar reflejos en videos inmobiliarios hasta mejorar locuciones con voces robóticas y corregir modelos 3D deformados. Según contó, la demanda creció: pasó de recibir dos o tres proyectos en 2023 a entre ocho y diez en lo que va de este año.

Sin embargo, no todos los encargos que recibe McConnell pueden ser corregidos, ya sea por fallas en términos físicos, como sombras que caen en direcciones equivocadas, o animaciones que copian el trabajo de otros artistas sin permiso. “Ya le dije a un cliente que estaba demasiado descuidado. No hay manera de que pueda arreglarlo”, indicó.

Aún no está claro si corregir los errores y defectos del contenido generado por IA podrá consolidarse como una salida laboral sostenible en el tiempo. Kym Dunbar, escritora y editora independiente radicada en Australia, considera que buena parte de las tareas destinadas a darle un toque humano a los contenidos creados con IA podría desaparecer en los próximos cinco a diez años, a medida que los modelos evolucionan.

McConnell, en cambio, sostiene que la IA todavía requiere supervisión humana permanente para identificar fallas que podrían pasar inadvertidas para alguien sin experiencia. “Necesitamos personas que resuelvan los problemas que genera la IA”, subrayó.