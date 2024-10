La app que te ayuda a encontrar tu “prenda ideal” en menos de 10 minutos

Escuchar

Mientras para muchas personas comprar ropa se trata de un momento de ocio y desconexión, para otras representa una experiencia estresante y agotadora. Encontrar la “prenda ideal” entre una inmensidad de opciones, los talles y las presiones sociales alrededor de la moda, son solo algunos de los obstáculos con los que los consumidores lidian diariamente para conseguir un producto que se adecúe a sus gustos y necesidades, tanto en locales físicos como en el e-commerce.

Fue en esta problemática donde Nicolás Garber (38), licenciado en Economía empresarial recibido en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y magister en marketing y comunicación, y Moisés Dahab (30), ingeniero informático de la Universidad de Buenos Aires (UBA), detectaron una oportunidad de negocio. “Identificamos que no había ninguna plataforma que organice y ofrezca todos los productos en un solo lugar, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pierden las personas en un shopping, que pueden ser unas tres horas”, cuenta Garber a LA NACION.

Bajo esta premisa, Garber y Dahab crearon, en marzo de 2022, Telier, una aplicación que funciona como un shopping virtual con asesoramiento personalizado, capaz de ofrecer a los usuarios prendas que se adecúen a sus preferencias y estilos. Gracias a la inteligencia artificial (IA), la plataforma anticipa los productos que pueden ser de interés para cada persona, lo que reduce significativamente el tiempo del proceso de compra. “El tiempo promedio de las personas en la app es de siete minutos”, precisa Garber.

El tiempo que los consumidores pasan en un shopping para comprar ropa puede ser de hasta tres horas, según un estudio de mercado realizado por Telier Shutterstock

Hoy, Telier opera en la Argentina, México, Colombia y Chile, y planea aterrizar en nuevos destinos, como Brasil y España. Además, cuenta con 10.000 usuarios activos, más de 400 marcas catalogadas -tanto grandes como pequeñas- y más de 100.000 productos disponibles.

Repensar el consumo de indumentaria

Luego de trabajar en Google como consultor de empresas, Garber fundó, en agosto de 2014, Sin Etiquetas, una suerte de “Mercado Libre” para negocios de ropa de Flores y Avellaneda. Fue en el desarrollo de aquel emprendimiento donde conoció, a través de uno de sus socios, a Dahab, quien para ese entonces ya se desempeñaba como programador de los sitios web de los locales de la zona.

Las primeras ideas sobre cómo armar Telier no tardaron en llegar y, con una inversión inicial de US$90.000, comenzaron a idear el proyecto. “En un principio, pensamos en hacer un ‘Tinder’ de ropa, que nombramos Trender, en el que uno podía decidir si le gustaba o no un producto, y en base a eso el algoritmo aprendía”, explica Garber. Y agrega: “Si bien esa función todavía está en la app, no es lo principal”.

Así, la aplicación dio un giro y pasó a enfocarse en cómo los usuarios pueden encontrar, de la manera más rápida y automatizada posible, la prenda ideal. “Ahí comenzaron los desafíos técnicos. Tuvimos que salir a buscar todos los productos y la información de cada uno de ellos, como el precio, la marca y las fotos. El tema era cómo organizar todos esos datos”, relata.

Telier funciona como un shopping virtual con asistencia personalizada Telier

La lA, señala Dahab, fue clave para el desarrollo de Telier: “Usamos dos tipos de IA. Una es de clasificación, para catalogar los distintos tipos de productos, y, por otro lado, usamos IA generativa para que, a través de fotos, genere la descripción de las prendas”.

Gracias a este conjunto de tecnologías, Telier indexa productos de diferentes marcas, los cataloga y los ofrece a los usuarios de manera personalizada. Además, permite comprar en las tiendas web de las marcas sin salir de la aplicación.

“Si bien en Telier hay marcas grandes, las más chicas no pierden importancia ni luchan por tener una buena posición en la home, porque todo depende del comportamiento del usuario, como lo que likea, comparte o agrega a una colección. Cada persona tiene su propia versión de Telier”, señala Dahab.

Nuevas features

Garber y Dahab adelantaron que están trabajando en nuevas funciones para Telier basada en IA, como un buscador multimodal con el que los usuarios podrán buscar indumentaria a través de imágenes. “Si te gusta lo que le viste a un personaje en una serie o película, uno va a poder sacarle una foto para que la aplicación te muestre productos parecidos”, ilustra Dahab.

Otra de las nuevas features en desarrollo es un buscador semántico, para que el usuario describa con sus propias palabras el tipo de prenda que busca y Telier devuelva una respuesta exacta o similar. “El objetivo es lanzarlo para fin de año”, comenta Dahab.

Hoy, Telier cuenta con el apoyo de Emprelatam, una aceleradora de startups. Además, recientemente recibió una mención especial en el Start-up Competition del eCommerce Day, organizado por el eCommerce Institute.