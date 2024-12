A cuánto estará el dólar una vez que saquen el impuesto PAIS

El Gobierno nacional confirmó que el impuesto PAIS se levantaría a fines de diciembre 2024. Se trata de un tributo que existe desde fines de 2019, cuando se lo incluyó en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que impulsó el gobierno de Alberto Fernández al inicio de su gestión. Este se dejaría de cobrar sobre diferentes cotizaciones del dólar a partir del lunes 23, puesto es el día en que dejará de tener vigencia la ley. En ese sentido, muchas personas preguntan a cuánto quedará una vez que se saque.

Es posible saber a cuánto quedaría aproximadamente el dólar sin el impuesto PAIS Shutterstock

Cabe recordar que a fines de noviembre se dejó de cobrar el impuesto PAIS a las importaciones. Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, se eliminó la retención del 95% que se exigía como anticipo para acceder a divisas para las compras que realizan en el exterior. Esta medida se oficializó a través de la Resolución General 5604/2024 que publicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el Boletín Oficial el martes pasado. Como el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se puede pagar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, el organismo que se encarga del control aduanero ya no hace la retención porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

Cuánto estará el dólar una vez que saquen el impuesto PAIS

Actualmente, el impuesto PAIS sirve para calcular el dólar ahorro y dólar tarjeta, a las cuales se le aplica un 30%. En tanto, para el pago de servicios de empresas basadas en el exterior se le aplica el 8% del tributo, lo que se conoce como dólar Netflix. Una vez que deje de estar vigente, todas estas cotizaciones bajarán notablemente.

Las cotizaciones del dólar sin el impuesto PAIS

A continuación, cómo quedará cada divisa si se le saca el impuesto PAIS:

Dólar ahorro: también conocido como "solidario", es el dólar que se puede adquirir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través del banco o de home banking y existen limitaciones para comprar el cupo mensual de US$200. Para calcular su valor, se le debe sumar al tipo de cambio oficial minorita ($1041,73) el impuesto PAIS de 30% y una percepción de Ganancias del 30%. Sin el primero, este pasaría de $1666,77 a $1155,84.

Dólar tarjeta: sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Para calcular su valor, hace falta agregarle un 30% del impuesto PAIS y un 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista ($1041,73). Sin el primero, este pasaría de $1666,77 a $1155,84.

Dólar Netflix: es la cotización que se cobra a los servicios de streaming que tienen su base en un país extranjero y es menor que el tarjeta y ahorro. Para calcular su valor, es necesario sumarle al dólar minorista ($1041,73) el IVA del 21 por ciento, el impuesto PAIS del 8 por ciento, y la percepción de Ganancias del 30 por ciento. Si se le elimina el impuesto PAIS, este queda a $1573.

