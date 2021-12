Acciones europeas cierran en máximos de una semana impulsadas por las tecnológicas

Por Anisha Sircar y Shashank Nayar

(Reuters) - Las acciones europeas terminaron el miércoles en máximos de una semana, lideradas por las alzas de los valores tecnológicos e industriales, aunque los inversores se preocuparon por las perspectivas de recuperación mundial en un contexto de un aumento de los casos de Covid-19 debido a la variante ómicron.

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,8%, lo que se sum al 1,4% en la sesión anterior, que fue también su mejor día en dos semanas. Las acciones tecnológicas lideraron las alzas, seguidas por las industriales, las de viajes y las relacionadas con la construcción.

Los mercados mundiales han estado en vilo este mes, ya que la cepa ómicron del coronavirus, que se está extendiendo rápidamente, ha llevado a algunos países a reimponer restricciones a la vida cotidiana, lo que ha perturbado los viajes y ha dificultado la actividad económica.

“Muchos operadores se aferran a todos los datos científicos sobre la gravedad de la nueva cepa”, dijo Susannah Streeter, analista de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown “Va a ser un estado de ánimo muy cauto para la renta variable, más que cualquier tipo de euforia, de cara a la Navidad”.

El Banco Central Europeo podría subir las tasas de interés tan pronto como a finales del próximo año, y anunciar el fin de las compras de bonos del BCE sería una fuerte señal de que el movimiento se producirá en los próximos dos trimestres, dijo el miembro del Consejo de Gobierno Robert Holzmann.

En su última reunión, el BCE prometió proporcionar apoyo monetario duplicando temporalmente sus compras de activos antes de poner fin a sus compras de bonos de emergencia el próximo mes de marzo.

Escocia, Irlanda, Portugal, los Países Bajos y Corea del Sur han vuelto a imponer confinamientos por Covid-19 u otras restricciones a la actividad en los últimos días.

