ACDE. Los directivos de los medios debatieron sobre libertad de expresión

José Del Rio(LA NACION), Ricardo Kirschbaum (Clarín), Daniel Hadad (Infobae) y Gustavo González (Editorial Perfil) participaron de un panel en el encuentro de dirigentes empresariales cristianos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 11:21

La libertad de expresión, el rol del empresariado y el cambio en la modalidad de trabajo por el coronavirus fueron los ejes del debate en un panel conformado por cuatro directores de medios en el marco del encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE). En él participaron José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION; Ricardo Kirschbaum, secretario general de Redacción de Clarín; Daniel Hadad, fundador de Infobae y Gustavo González, presidente de Editorial Perfil.

El panel comentó cómo cada una de las redacciones está transitando la pandemia. Del Rio describió lo que sucedió en LA NACION como una "revolución" interna. "Si nos preguntabas hace cinco meses si se podía trabajar de la manera en la que estamos trabajando hoy, la mayoría hubiera respondido que no: hoy somos solamente cinco personas de un total de 350 que vienen al diario", señaló.

A la vez, mencionó que el teletrabajo supuso un desafío enorme para quienes no estaban convencidos de un cambio en los formatos y las herramientas de trabajo. Advirtió que "no se trata de una cuestión de edad", sino de entender que hoy están más disponibles que nunca los datos sobre qué les interesa a las audiencias. "No hay que enojarse con eso: es una de las herramientas más válidas que tiene esta era del periodismo. Los datos están y uno tiene que actuar con esos datos para hacer un mejor periodismo en línea con lo que la audiencia está pidiendo", destacó.

Ante la pregunta de la moderadora y miembro de la comisión organizadora de ACDE, Graciela Martini, Kirschbaum destacó que la pandemia llevó a una gran afluencia de audiencias en los distintos medios, que a su vez puso de manifiesto los protocolos de construcción de la calidad de información que se brinda. A su vez, también aparecen "tendencias", dijo, que tienen que ver con "el manejo centralizado de la información" y con negar los hechos. "Sobre todo en la Argentina, donde negar los hechos se ha hecho habitual", apuntó.

Hadad llevó el debate a la media sanción de la ley de regulación del teletrabajo. "Pedirle al Estado que ayude no sé si corresponde, pero sí pedirle a la dirigencia que no entorpezca nuestro trabajo", dijo. El trabajo a distancia "viene funcionando de manera armónica y con eficiencia", describió, "y de pronto aparece papá Estado a decir cómo hacerlo".

Del Rio coincidió y señaló que la ley parece escrita "adrede" para que "no sea viable el sector privado".

El panel luego se refirió a la libertad de expresión, un tema que estuvo en boca de empresarios, pensadores y referentes de los medios en los últimos días. "La intervención del Estado en la economía, algo que puede ser razonable dentro de esta excepcionalidad, puede entrar en conflicto con otros derechos económicos, de propiedad privada y de libertad de expresión: esto es un tema histórico y tuvimos un recrudecimiento en los últimos días", señaló González.

Kirschbaum destacó que el periodismo es el que escribe "el primer borrador de la historia" y desde hace años que, a su juicio, el sector escribe "un borrador de la decadencia argentina". Dijo que hay un "imaginario" en ciertos sectores políticos de que los medios deberían ser "una rama del Estado". Añadió que es un peligro latente, porque es tendencia arraigada en la política argentina, y que siempre hay que tener la guardia alta. "Ya hubo una experiencia hasta 2015 de una estrategia de crear un periodismo estatal y de sofocar a los medios que han demostrado la voluntad de ser independientes", sumó.

Del Rio destacó la "honestidad intelectual" de los cuatro medios presentes en el panel por su trabajo en "diferenciar los hechos de las opiniones"

Del Rio destacó la "honestidad intelectual" de los cuatro medios presentes en el panel por su trabajo en "diferenciar los hechos de las opiniones". Aclaró que en cuestiones de expresión de ideas no se puede "prohibir", porque cada uno tiene la libertad de elegir qué leer y cuándo. Abogó por el rol que tiene el sector en "crear un lector inteligente", al que se le den "herramientas sólidas" con hechos e interpretaciones de la realidad.

Los directivos también hicieron mención al rol del sector privado. Kirschbaum dijo que el empresariado "tiene que hacerles comprender a los poderes políticos que en esta sociedad hay que buscar armonía de los distintos sectores" y que "no se puede pasar de un extremo a otro".

González añadió que en la Argentina la imagen de los referentes del sector privado "no es la mejor", y que tanto empresarios como instituciones deberían hacer un esfuerzo doble para no solamente sobrevivir a la pandemia, sino también para "tender nuevos puentes de relacionamiento con la sociedad".

"En la Argentina, en lugar de valorar al exitoso siempre se lo demoniza: el día que sepamos admirar a los que emprenden con éxito, que logran sin ayuda estatal generar un negocio genuino; esa es la única salida que tenemos para dejar de ser un país cada vez más chiquito y una economía que demanda cada vez más de 'papá Estado'", sostuvo Del Rio.

Luego, hizo un llamado a los empresarios para que no se vuelva a vivir el "silencio" de los referentes del sector privado. "El silencio cuesta caro y ya lo vimos muchas veces en la historia argentina desde la vuelta de la democracia: el momento para hacer es ahora", apuntó, y mencionó las cuestiones que hoy "vuelven al debate", cuando ya parecían temas zanjados, como la libertad de expresión y el cuestionamiento sobre la propiedad privada.

En ese sentido, Hadad mencionó dos hechos que consideró elocuentes: que el Poder Judicial no esté funcionando en sus plenas capacidades durante la pandemia y que Marcos Galperin, el fundador de la empresa más valiosa del país, se haya ido a vivir a Uruguay. En un país donde la industria de medios y de publicidad son chicas, el empresariado está "con la boca cerrada, con pánico", dijo. "No estoy escuchando voces que digan lo que realmente está pasando y lo que va a pasar", advirtió.

El empresario mencionó que en los últimos tiempos se vieron ataques a los empresarios y a las empresas, como la suspensión de los trámites digitales para crear las Sociedades por Acciones Simplificadas o la regulación del teletrabajo.

"El riesgo es cuando la Argentina se ve a sí misma como una isla, pero somos parte de un continente -sumó Del Rio-. Si impulso el papel en lugar de la tecnología, si voy contra el conocimiento, si la Argentina me ve como el enemigo, me voy al país vecino". Concluyó que no hay que creer que el país es "tan único".