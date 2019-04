Acusan a Renault de "posición dominante"

Autopartistas la denunciaron en la CNDC; la empresa negó problemas

CÓRDOBA.- Un conflicto se planteó entre la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) y la terminal Renault a la que pidió que se investigue por supuesto abuso de posición dominante en una presentación que hizo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

El planteo apunta a cuestiones derivadas, según Afac, de la presión que ejerce la terminal sobre sus proveedores únicos y ante las restricciones de los consumidores para acceder a talleres especializados independientes.

Agrega que "existe un monopolio para vender repuestos a su red de talleres oficiales, dado que prohíbe la provisión directa" de autopartistas y menciona que la empresa no reconoce mayores costos, importa más piezas y no notifica cambios de planes.

Desde Renault aseguran que al no haber sido notificados no pueden dar una respuesta puntual. "Hoy no hay ningún problema de abastecimiento ni falta cumplimiento de contratos previstos con ninguna autopartista proveedora", agregan.

Enfatizan que en los últimos años "desarrollaron proyectos nuevos e históricos que han puesto a la fábrica Santa Isabel en un lugar distinguido en el mundo de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi". Y recalcan que, a través de su Dirección de Compras, atiende "en forma directa y sin intermediarios a cada uno de sus proveedores".