ATP. La AFIP comenzó a notificar a las empresas que recibirán ayuda oficial

Belkis Martínez 1 de mayo de 2020

Hoy y mañana la AFIP estará informando cuáles son las empresas y los montos a otorgar por cada empleado para pagar los sueldos del mes de abril bajo por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que habilitó el Gobierno para paliar la crisis generada por el coronavirus. Así lo confirmaron fuentes oficiales.

La notificación a las empresas y pymes que se postularon para el beneficio del salario complementario va a llegar al domicilio fiscal electrónico de cada empleador y también podrá observarse a través del servicio de la página del ATP de la Administración Federal, con la información específica para cada empresa.

"Hasta este momento se desconoce cuánto les van a dar a cada empresa por empleado y a quiénes. Hoy o mañana se definirá, porque ya estamos en el primer día del mes y las empresas tienen que liquidar los sueldos correctamente", dice el contador y especialista Ezequiel Passarelli.

La AFIP había publicado una guía de cómo declarar el ATP, en el Libro de Sueldos Digital, pero hasta hoy, según narran los especialistas hay muchas dudas sobre cómo se calcula el monto a pagar, a quiénes y con qué criterio se les otorga.

Como se hizo en el mes anterior, la AFIP pagaría el 33% y empleador deberá poner el 67%, tomando como base el sueldo bruto de febrero y multiplicándolo por el 83%.

Desde el Ministerio de Desarrollo le confirmaron a LA NACIÓN que la AFIP ya comenzó a informarle a las empresas que tienen aprobado el ATP, pero aún resta informarle a una segunda tanda. "En la primera tanda corresponde a cerca de 1,7 millones de trabajadores", aseguran.

"Hay que considerar que el 50% del sueldo neto (que toma en cuenta el Gobierno) se va a calcular en función de ese 83 por ciento del sueldo bruto de febrero/2020. Por lo cual, primero hay que definir qué es sueldo bruto y qué pasa con los empleados que tienen remuneraciones variables, extras como comisiones por venta, títulos o presentismo que no son remunerativas y no se incluyen", extiende.

El Decreto 332/2020 establece que el monto de la asignación será equivalente al 50% del sueldo neto con un sueldo mínimo y un máximo. "Este mes se eliminaron los requisitos de la cantidad mínima y máxima de empleados de las empresas postulantes. No importa el número, el Estado te paga el 50% de un salario vital y móvil, con un mínimo $16.000 y máximo $33.000", extiende.

Según manifiestan algunos estudios contables, los recibos ya están liquidados, solo aguardan la ayuda del Estado. "Les tiene que llegar cuánto va a cobrar cada empleado del ATP para que la empresa defina bien cuánto le va a pagar a cada uno y los contadores puedan liquidar bien esos sueldos", resume.

El mes pasado la AFIP ayudó al rededor de 160.000 empresas de más de 450.000 que se postularon para obtener el beneficio. Y, ayer se conoció que aquellas pymes que quedaron afuera del sistema, fueron reanalizadas y serían, junto a las primeras, las favorecidas por el ATP.

Los directores de las empresas Sociedad Anónima o los socios gerentes de las S.R.L podrían entrar dentro del sistema, dado que después de un cambio, a los que están fuera de convenio les aplica. "Hay un montón de dudas sobre cómo se liquida para los directores y socios porque ellos siempre tienen un tratamiento especial ", advierte el especialista.

"A las empresas con más de 800 empleados le pidieron mucha más información, pero hay que reconocer que son las menos. Hay muy pocas empresas con esa cantidad de personas, no deben superar los mil", describe.

Entre las dudas que despejan de los estudios contables es que aquellos empleados que fueron dados de alta entre marzo y abril no estarían considerados dentro del sistema, por ende, no les aplica el beneficio, ya que para el cálculo se toma el sueldo de febrero. Y, justamente, ellos no lo tienen.

Lo que aún se desconoce es qué va a suceder con los que trabajan a tiempo parcial, si el beneficio se proporciona por el tiempo trabajado, si será aplicable o no . Además, de qué va a pasar con el cálculo de los que en febrero tuvieron alguna reducción salarial por alguna licencia o situación especial. Es lo que esperan que la AFIP aclare.