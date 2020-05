La prórroga, en más de 40 días, comprende a más de 2 millones de contribuyentes, indicaron en la AFIP Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo/Ricardo Pristupluk

La AFIP extendió hasta fin de julio los plazos para que las personas humanas presenten sus declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales y el impuesto cedular, informó hoy el organismo.

"La decisión facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio", explicó la entidad oficial en un comunicado. La prórroga, en más de 40 días, comprende a más de 2 millones de contribuyentes, indicaron.

La presentación de las declaraciones juradas y el ingreso del saldo resultante del impuesto a las ganancias, a los bienes personales y el cedular estaba prevista inicialmente para mediados de junio.

"Es un alivio que llega en el momento justo porque estaba siendo sumamente complicado y hasta arriesgado cumplir con los vencimientos sin una prorroga dado que no podíamos reunirnos con nuestros clientes ni que ellos tuvieran la documentación necesaria que surge, en muchos casos, de bancos que no están trabajando para este tipo de información que se requería", indicó el contador Iván Sasovsky.

"Si la prorroga no se daba, iba a haber una acumulación de vencimientos sin presentación de las declaraciones juradas y de los pagos. El fisco hizo una lectura correcta de la situación y del panorama difícil que estamos enfrentando los contadores para hacernos de la información, dado que nuestra actividad no es esencial. Por lo tanto, es un alivio importante", agregó.

Además señaló que la prorroga tiene también efectos económicos porque, dada la situación de parálisis de la economía, era complicado que los mismos accionistas de empresas que no están facturando tengan que pagar los impuestos. "Esta prorroga hace más liviano el presupuesto de las personas para el próximo mes, dado que mucha gente no tenía la plata para pagar el impuesto. Habrá que esperar para ver la evolución de la cuarentena en los próximos 40 días y ver si son suficientes o se tendrá que volver a prorrogar como ya ha pasado en otras oportunidades", señaló Sasovsky.

Finalmente, el contador también hizo referencia al impuesto a las grandes fortunas, que comenzará a discutirse en el Congreso. "Es interesante dado que no se va a tener presentado las declaraciones juradas mientras se discuta el impuesto. Y según lo que se termine aprobando, también puede tener repercusiones en la presentación, decisión de litigar el tema o de pagarlo", concluyó.

Por su parte, el contador Ezequiel Pasarelli, dijo que "así como muchas veces criticamos a la AFIP cuando estamos en desacuerdo con alguna cuestión, en esta oportunidad celebro, por un lado, que no hayan esperado a último momento para prorrogar los vencimientos (como sucede muchas veces y nos hacen correr hasta el mismo día del vencimiento), y, por otro lado, que se prorrogó tanto el vencimiento para presentar la declaración jurada, como para el pago de la misma".

"Esto último no es menor. Recuerdo años en los que se prorrogó solamente el vencimiento para presentar, pero no para pagar. Lo cual, en definitiva, de cara al cliente termina no siendo una prórroga, porque, si no se pagaba en la fecha original, corrían los intereses igualmente. Dicho esto, era lo más razonable pura y exclusivamente pensando en los profesionales. Posiblemente hayan sido los dos meses de mayor trabajo de la historia para los contadores. Y estábamos nada más que 15 días hábiles para el vencimiento. Era imposible de llegar", agregó.

La medida de la AFIP se suma a la anunciada la semana pasada, cuando dispuso la instrumentación de plazos especiales para la presentación y pago de las declaraciones juradas de Ganancias e IVA para las empresas, al tiempo que amplió los planes de facilidades de pago para garantizar más herramientas de alivio financiero para las empresas afectadas por el coronavirus.