Las empresas que requieran la asistencia estatal para el pago de los salarios de noviembre ya pueden registrarse, informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El mecanismo estará habilitado entre hoy y el 26 de noviembre próximo inclusive.

La nueva edición del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), el ATP 7, ofrece tres instrumentos: salario complementario, créditos a tasa subsidiada y Repro II, que instrumenta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El Gobierno puso en marcha el Programa de Recuperación Productiva II, es decir, el Repro II, a mediados de este mes. El proyecto complementa al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP) para que las empresas adheridas al sistema de extensión puedan solventar los sueldos de trabajadores con ayuda de subsidios. La suma por empleado tendrá un tope de $9000 mensuales.

La posibilidad de acceder a cada uno de los beneficios depende del tipo de actividad desarrollada por la empresa o de la variación en su nivel de facturación, aclararon fuentes oficiales.

Las empresas que no desarrollan actividades críticas y registran una variación nominal negativa en su facturación entre los meses de octubre de 2020 y 2019 deben registrarse en la página web de la AFIP y podrán optar entre tramitar un Crédito a Tasa Subsidiada del 27% o solicitar el Repro II.

Las empresas no afectadas en forma crítica que registran una variación nominal positiva en su facturación de 0% a 35% podrán solicitar un Crédito a Tasa Subsidiada del 33%. Los créditos contarán con un período de gracia de tres meses. El repago será en 12 cuotas iguales y consecutivas.

Finalmente, las empresas afectadas en forma crítica, es decir, aquellas firmas que registran una variación nominal negativa en su facturación entre los meses de octubre de 2020 y 2019 accederán al salario complementario. Cuando la variación de facturación nominal interanual sea entre 0% y 35% podrán acceder al beneficio del Crédito a Tasa Subsidiada.

Recorte de programas

Esta nueva modalidad, que además de incluir el tradicional "salario complementario" (un aporte directo por parte del Estado) también ofrece créditos a tasa subsidiada y un Programa de Recuperación Productiva II (Repro II), es parte de las medidas más "ortodoxas" que estuvo tomando el Gobierno en las últimas semanas.

Según el Presidente, y tal como lo explicó ayer en diálogo con la señal A24, programas de asistencia como el aporte estatal para pagar salarios y el Ingreso Familiar de Emergencia ya no son imprescindibles porque "ahora la actividad económica se ha recompuesta en un 95%" y argumentó que "no podemos seguir pagando el ATP a todos, sería ridículo". Añadió: "Yo ayudé a pagarlo para sostener el empleo mientras las empresas no producen, pero si las empresas producen, tienen que hacerse cargo de esos sueldos".

En el ATP, el Estado argentino invirtió más de $240.000 millones en las seis versiones del programa para sostener de puestos de trabajo del sector privado durante la pandemia del Covid-19.

