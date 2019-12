Pobreza. La UCA defiende su medición y dice que la del Indec será similar

El titular del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, le contestó a Jorge Todesca Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2019 • 11:43

Una nota metodológica del Observatorio de la Deuda Social Argentina desató una polémica este fin de semana entre la UCA y el ex titular del Indec , Jorge Todesca. Es que la universidad realizó una proyección basándose en los datos oficiales del instituto y dijo que en el tercer trimestre al organismo oficial la pobreza le daría un 34%, un número lejano al 40,8% de la casa de estudios, lo que fue criticado por Todesca porque, según él, "induce confusión y politiza un tema sensible".

Sin embargo, hoy Agustín Salvia, titular del Observatorio, dijo que no desconfían del Indec ni de Todesca. Además, agregó que es probable que los números que den a conocer en marzo próximo se van a acercar al 40%.

"No creo que mientan. Yo creo que hay algo que ocurrió técnicamente. A nosotros puede ser que nos esté dando más alto y al Indec más bajo. Yo no desconfío de la idoneidad de Todesca, más allá de que entró en un debate político con nosotros. Más aún lo que dice esa nota metodológica es que en el tercer trimestre el Indec todavía no llegó a registrar el efecto de la crisis de la última devaluación y que eso lo va a hacer en el cuarto trimestre y que por lo tanto cuando brinde el informe, el 31 de marzo, la tendencia va a ser muy similar a la nuestra aunque tal vez uno o dos puntos por debajo, producto de que el tercer trimestre les dio muy bajo", explicó Salvia en declaraciones a Radio Con Vos.

"La nota metodológica dice eso y alguien utilizó eso como si hubiéramos rectificado nuestros números y no rectificamos nada. La pobreza aumentó entre 10 y 12 puntos porcentuales en los últimos dos años y no es nuevo. El piso sigue siendo para nosotros y el Indec alrededor del 25%, midámoslo como lo midamos y ese es el problema grave que deberíamos estar discutiendo", agregó.

En tanto, consultado acerca de si la universidad se planteó los efectos de anunciar una pobreza de más del 40% cerca de las elecciones, el sociólogo aclaró que la difusión de los datos fue el 5 de diciembre, es decir, después de la contienda electoral, si bien coincidió con la cadena nacional del expresidente.

"Fue una reunión cerrada de 150 representantes sociales y políticos y estaba prevista desde hace un mes atrás. Los dos comentaristas fueron Daniel Arroyo y Eduardo Amadeo y estaba presente todo el espectro sindical, gremial, las cámaras empresarias, la UIA y la Bolsa de Cereales. No fue un acto político y hay quienes tomaron que era un acto contra Macri porque justo el 5 de diciembre hablaba. Lo forzamos para hacerlo antes, a las 18, cuando la cadena era a las 20, pero parece que la grieta ideológica a veces pone palitos en la rueda a la posibilidad de pensar que los problemas son complejos en la Argentina. Que requieren de una mirada integral y que requieren que la grieta política se disuelva. Grieta social es lo que tenemos en la Argentina", concluyó.