Alarma en el mercado: tras el caso Roggio, los especialistas ponen la lupa sobre otras empresas

La constructora Grupo Roggio incumplió con los compromisos de pago de intereses correspondientes a las obligaciones negociables (ON) que emitió en agosto de 2021. La noticia fue un golpe para los inversores, pero no una sorpresa. Hacía años que se advertía sobre la salud financiera de la compañía por las reiteradas crisis económicas que atravesó. Sin embargo, este hecho encendió las luces de alerta sobre qué otras empresas que se financiaron a través del mercado de capitales y podrían estar en una situación de riesgo.

“Hace varios años que el mercado venía venir este desenlace. Este crédito hacía tiempo venía muy castigado, los bonos hace dos años que cotizaban por debajo de los 30 centavos, lo que descontaba una alta y creciente posibilidad de default. Si bien hay otras compañías con fundamentos débiles, creemos que se trata de un caso puntual, y no del principio de algo generalizado que pueda verse en otras empresas ”, dijo un analista de una sociedad de bolsa, quien pidió mantener su nombre bajo reserva.

Desde el año 2014 que se advertía que la Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (CLISA), integrante del Grupo Roggio, podría caer en incumplimiento. En 2021, tras la crisis por la pandemia, reperfiló la deuda que vencía en 2023 a 2027.

Sin embargo, entre una “fuerte caída de la actividad económica” y la disminución de la obra pública como política del nuevo gobierno, recientemente le comunicaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no pudieron efectuar el pago de intereses correspondientes al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finalizó el 25 de julio de 2024, con una tasa de interés del 7,5% anual en dólares. Actualmente, están en conversaciones con los grandes tenedores para una posible modificación de los términos y condiciones.

Desde el Grupo Roggio apuntaron a la caída de la actividad económica y la menor cantidad de obra pública Secretaría de Obras Públicas

“Es un tema que no nos sorprende y que veníamos advirtiendo hacía tiempo. De hecho, desde el año pasado avisamos que ese bono en particular no nos gustaba”, agregaron desde otro Agente de Liquidación y Compensación (ALyC).

Hay un hecho que generaba ruido: el 82% de la deuda de la compañía está en dólares, pero el 87% de los ingresos son en pesos. “El descalce ente la moneda de ingresos y la moneda de las obligaciones es la clave para entender esto. Y vemos otras compañías que están pasando por momentos complicados ”, agregó una fuente especializada en renta fija.

De acuerdo con analistas, otra empresa que atraviesa una “situación compleja” es la generadora de energía MSU Energy. En febrero de 2025 le vencerá un bono por US$600 millones y entra en duda si tienen los billetes verdes necesarios para hacer frente a la obligación, ya que se trata de una de las compañías afectadas por la deuda renegociada de Cammesa.

Actualmente, la obligación negociable con vencimiento a 2025 tiene una tasa de retorno anual del 58,24% en dólares, lo que da cuenta de los temores del mercado. “Están viendo de hacer una transacción con los tenedores. Creo que será una historia que terminará bien, pero hay que ser cautos”, explicaron fuentes especializadas.

Analistas señalan que la devaluación de diciembre impactó en la deuda dollar-linked Freepik

Una situación similar atraviesa la energética Grupo Albanesi y la agropecuaria San Miguel. “Son empresas que tienen ratios de apalancamiento muy elevados y están tomando mucha deuda en pagarés dollar-linked (ajustan al tipo de cambio oficial) y a tasa fija para financiarse. Encabezan las tasas más altas del mercado. No digo que vayan a atravesar lo mismo, pero sí son créditos que hoy por hoy se recomiendan evitar”, agregaron desde una sociedad de bolsa, que también pidió el anonimato.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el riesgo aumenta. Sobre todo para aquellas que emitieron obligaciones negociables dollar-linked durante el Gobierno anterior, cuando la brecha cambiaria llegó a ser del 200%. En diciembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, convalidó una devaluación del 54% del tipo de cambio oficial mayorista (pasó de $365 a $800) para corregir los atrasos que se habían generado en los últimos años. Este salto cambiario hizo que las deudas casi se tripliquen.

“Las compañías cuyos ingresos están dolarizados, como energía y gas, no son un problema. Se les triplica la deuda, pero también los ingresos (o al menos aproximadamente). Ahora, si los ingresos son en pesos, el riesgo es evidente. Si no pueden ajustar los precios en pesos a la velocidad que se les ajustan las deudas, entran en un problemón. Hay muchos del sector agrícola que en teoría está calzado en moneda dura, pero tuvieron una pésima cosecha el año pasado y les cayó el nivel de actividad, lo que también hay que tener en cuenta”, advirtió uno de los analistas.

Actualmente, la deuda que ajusta por dólar oficial es una de las más demandadas por el mercado, en tiempos donde se pone bajo la lupa que el tipo de cambio oficial se siga devaluando un 2% mensual. En junio, se emitieron 27 obligaciones negociables, de las cuales 12 fueron licitaciones en dollar-linked por un monto total de US$607 millones, de acuerdo con un informe de PwC Argentina. Fue la mayor cantidad de emisiones en este segmento, tanto en volumen y montos nominales, desde octubre de 2023.